Plynári reagujú na nový zákon o solidárnom príspevku. Nie všetky energetické podniky profitujú z krízy, upozorňujú

Nie všetky energetické podniky profitujú zo súčasnej energetickej krízy. Upozorňuje na to Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) v reakcii na vládou schválený zákon o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií.

„Vidno to na ukazovateľoch ako je medziročný pokles spotreby zemného plynu na Slovensku o viac ako pätinu a pokles prepravy zemného plynu o viac ako tretinu cez naše územie. Práve ten bol v minulosti významným zdrojom príjmov pre štátny rozpočet, no vojna na Ukrajine túto situáciu dramaticky zmenila. Preto o nadmerných ziskoch v týchto segmentoch nemožno hovoriť,“ uviedol pre agentúru SITA výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.

Vládny kabinet v stredu schválil na návrh Ministerstva financií SR zákon o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií bez predchádzajúceho pripomienkového konania. Firmy sa teda o ňom dozvedeli po schválení na vláde.

Extra daň

„Tento návrh zákona zatiaľ analyzujeme, vzhľadom na to, že nebol predložený do riadneho pripomienkového konania. Uvidíme, v akej podobe ho schváli parlament. Vo všeobecnosti však za plynárenstvo môžeme povedať, že chápeme snahu vlády o solidárne financovanie dôsledkov vysokých cien energií na domácnosti a firmy, no veľká časť firiem v energetike a v plynárenstve zo súčasnej situácie neprofituje,“ uzavrel Kvasňovský.

Zákon, ktorý by mali schváliť v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní, dočasne zavádza pre spoločnosti pôsobiace v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií extra daň so 70-percentnou sadzbou. Vďaka nej by sa malo vybrať na boj s drahými energiami 524 miliónov eur.

Zraniteľné domácnosti

„K zavedeniu tohto príspevku pristupujeme pre rast cien energií a jeho vplyvu na domácnosti a priemysel. Získané dodatočné finančné prostriedky budú použité najmä na zmiernenie účinkov vysokých cien energie pre koncových odberateľov, predovšetkým zraniteľné domácnosti,“ uviedlo ministerstvo financií.

