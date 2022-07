Plochy osiate repkou olejnou pre novú úrodu sú o dve až tri percentá vyššie, budeme ju vyvážať aj spracovávať doma

Plochy osiate repkou olejnou pre novú úrodu sú o dve až tri percentá vyššie ako v roku 2021. Slovensko bude repku vyvážať aj spracovávať doma. Informuje o tom Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora na sociálnej sieti.

„V osevnom postupe má repka olejná svoje nezastupiteľné miesto. V zdravom osevnom postupe by jej malo byť 12,5 až 15 percent. V posledných rokoch sme pestovali repku na približne ôsmich percentách výmery poľnohospodárskej pôdy,“ informuje komora.

Repka olejná má významné protierózne účinky. Na poli je 10 až 11 mesiacov, vyznačuje sa bohatým koreňovým systémom a je zdrojom organickej hmoty pre pôdu. Zároveň je významnou medonosnou plodinou.





Na Slovensku sa celkovo spracuje približne 210-tisíc ton repkového semena, čo je zhruba polovica toho, čo sa na Slovensku dopestuje. Z toho sa vyrobí viac ako 90-tisíc ton oleja a asi 100-tisíc ton repkových šrotov, ktoré sú prímesou do krmiva pre hospodárske zvieratá.

Slovensko sa zbaví závislosti na potravinárskych olejoch zo zahraničia, už onedlho sa staneme sebestačnými

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) podpísal s predsedom predstavenstva spoločnosti Poľnoservis, a. s. Robertom Spišákom memorandum o porozumení a spolupráci pri výrobe potravinárskeho oleja z repky olejnej.





Cieľom memoranda je zabezpečiť výrobu oleja na Slovensku. Informovali o tom minister Vlčan a Robert Spišák na tlačovej konferencii.

Slovensko je odkázané na dovoz oleja

„Napriek tomu, že na Slovensku dopestujeme 238 percent repky olejnej, nie sme prakticky schopní skoro nič z nej vylisovať, pretože iba tri percentá našej ročnej spotreby jedlých olejov vieme vyrobiť na Slovensku. Žiaľ, pred približne piatimi rokmi zanikla posledná prevádzka lisovne jedlého oleja v legendárnej Palme a odvtedy sme odkázaní len na dovoz oleja,“ priblížil minister.

Na základe memoranda bude podľa Vlčana spoločnosť Poľnoservis investovať do vlastnej prevádzky tak, aby bola schopná najneskôr do deviatich mesiacov vyrábať surový potravinársky olej v potravinárskej kvalite do objemu 50-tisíc ton ročne.

Olejová sebestačnosť

Takýto objem predstavuje približne celoročnú spotrebu všetkých jedlých olejov na Slovensku, repkového, slnečnicového či olivového oleja. „Verím, že podpisom tohto memoranda sme zabezpečili olejovú sebestačnosť Slovenska,“ dodal Vlčan.





Na Slovensku sa na 8 % poľnohospodárskej pôdy vypestuje zhruba 440-tisíc ton repky olejnej. Z toho viac ako polovica sa spracúva a Slovensku.

„Náš závod spracováva zhruba 230-tisíc ton repky olejnej ročne a z tohto množstva vyrobíme zhruba 100-tisíc ton repkového oleja. Tento repkový olej je dnes iba v technickej kvalite. Obsahom tohto memoranda, ktoré sme dnes podpísali, je práve náš záväzok dosiahnuť a zabezpečiť, aby sme najneskôr do deviatich mesiacov od dnešného dňa dokázali vyrábať surový repkový olej potravinárskej kvality. Toto nepôjde na úkor inej výroby alebo inej spotreby oleja na Slovensku,“ uzavrel Spišák.





