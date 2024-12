Plne zaočkované osoby nemusia ísť po návrate na Slovensko do karantény, treba byť však zaregistrovaný na e-hranica

Povinnosťou ostáva registrácia pred návratom do krajiny prostredníctvom portálu e-hranica. „Registrovať sa nemusia deti do 12 rokov a osoby vykonávajúce tranzit cez územie Slovenska. Povinná registrácia sa nevzťahuje ani na vodičov nákladnej dopravy, posádky vlakov či lietadiel, záchranných a ďalších služieb,“ konštatuje vyhláška. Registrácia je povinná pri každom návrate do krajiny.