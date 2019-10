Plíšková uštedrila Puigovej „kanára“, v druhom kole Wimbledonu nezaváhali ani ďalšie hráčky z Top 10

"Momentálne mi funguje prvý aj druhý servis, čo je určite obrovská pomoc. Stále by som však mohla zlepšiť svoj pohyb na kurte, ktorý mám na ostatných povrchoch lepší. Od Eastbourne sa však cítim dobre, rastie mi sebavedomie a potom to ide jednoduchšie. Zároveň si uvedomujem, že to takto ľahko nepôjde ďalej a v treťom kole musím podať opäť ešte lepší výkon," skonštatovala pre oficiálny web podujatia 27-ročná Češka.