Plážové volejbalistky Štrbová a Přidalová ukončili sezónu, pre postup do Tokia urobia maximum

2.10.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Andrea Štrbová a Natália Přidalová (rod. Dubovcová) predčasne ukončili túto sezónu. Podľa slov ich manažéra Miloša Dubovca mali ešte naplánované tri tohtoročné turnaje, na ktoré však nepocestujú.

Napriek tomu majú za sebou úspešné výsledky, z ktorých vyčnieva najmä 5. miesto z päťhviezdičkového turnaja kategórie Major vo švajčiarskom Gstaade. Aj vďaka tomuto úspechu sú Slovenky stále v hre o miestenku na olympijské hry v japonskom Tokiu.

Spokojná trénerka

"Máme za sebou rok s dobrými výsledkami a pokúsime sa na ne nadviazať. V budúcom roku urobíme maximum pre to, aby sme sa do Tokia kvalifikovali. Čaká nás náročný program, ale verím, že ho zvládneme. Predovšetkým bude dôležité, aby dievčatá boli zdravé. Verím tiež, že sa na našu stranu prikloní v dôležitých momentoch športové šťastie," cituje Miloša Dubovca oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

Poliarku Andreu Štrbovú mrzelo, že sa Slovenky ani na jednom turnaji nedostali do bojov o medaily. Ich trénerka Lenka Háječková však bola spokojná a tiež prezradila, na aké činnosti sa sústredia pred začiatkom novej sezóny.

"Mám radosť z toho, čo sme doteraz dosiahli, ale sú pred nami ďalšie výzvy. Musím povedať, že posledné turnaje celkom nevyšli podľa mojich predstáv. Počas prípravy by sme chceli zapracovať na nahrávke, prekvapivých signáloch aj obrane, kde máme rezervy na bloku aj v poli," povedala Háječková.

Rebríček sa zredukuje

V aktuálnom rebríčku je slovenská dvojica na 17. mieste, no ten sa ešte bude redukovať, keďže niektoré páry si v predstihu zabezpečili účasť na olympijskom turnaji.

V závere marca sa slovenské reprezentantky predstavia na turnaji v Mexiku a následne ich čakajú podujatia v Singapure, čínskom Jang-čou a Sia-mene, brazílskej Itapeme, Ostrave, Varšave, Moskve a olympijskú kvalifikáciu ukončia päťhviezdičkovým turnajom v talianskom Ríme.

Ak by sa "vynovenému" páru Štrbová, Přidalová nepodarilo kvalifikovať sa do Tokia vďaka postaveniu v rebríčku, majú aj akýsi záložný plán. "Ak by to nevyšlo cez rebríček, mali by sme mať ešte šancu cez európsky Kontinentálny pohár - 2. kolo absolvujeme v máji, finále je na programe v júni v Holandsku po uzavretí olympijského renkingu," dodal Dubovec.





