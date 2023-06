Platnosť zbrojného preukazu sa má skrátiť na polovicu, navrhuje ministerstvo vnútra

16.10.2020 (Webnoviny.sk) - Doba platnosti zbrojného preukazu by sa mala skrátiť z 10 rokov na päť. Navrhuje to Ministerstvo vnútra SR (MV SR) v rámci novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorá bola predložená do medzirezortného pripomienkového konania.

Ministerstvo tiež navrhuje obmedziť platnosť zbrojnej licencie z neurčitej doby na päť rokov. Súčasťou návrhu je aj zámer prekategorizovať niektoré zbrane na zbrane kategórie A, teda zakázané.

Zamedzenie zneužívania zbraní

Zámerom zmien je podľa rezortu prispôsobenie sa európskej legislatíve.

„Cieľom návrhu zákona je dosiahnutie rovnováhy medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní a ich hlavných častí v rámci Európskej únie (EÚ) na jednej strane a potrebou kontrolovať túto slobodu primeranými bezpečnostnými zárukami na druhej strane. Týmto návrhom zákona sa prijímajú primeraným spôsobom legislatívne opatrenia na zamedzenie zneužívania strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s teroristickými útokmi,“ konštatuje ministerstvo vnútra.

Podľa novely by sa niektoré zbrane, ktoré sú momentálne zaradené v iných kategóriách, mali zaradiť do kategórie A, teda medzi zbrane zakázané.

„Ide o zbrane, ktoré sú podľa smernice najnebezpečnejšie a je u nich najväčšia pravdepodobnosť zneužitia na trestnú činnosť, najmä teroristické útoky. Ide napríklad o zbrane so zásobníkmi s veľkou kapacitou, teda na 10, respektíve 20 nábojov,“ uvádza ministerstvo.

Online prístup k informáciám

Novela tiež navrhuje, aby sa zbrane kategórie A, B (krátke opakovacie palné zbrane alebo krátke samonabíjacie palné zbrane) a C (napríklad dlhé jednovýstrelové alebo viacvýstrelové palné zbrane), ktoré boli upravené na kategóriu D (zbrane prerobené za účelom používania na cvičnú streľbu, pre zábavu alebo rekonštrukcie bojov) boli ponechané v ich pôvodných kategóriách z dôvodu, že tieto zbrane boli jednoduchou úpravou opätovne sfunkčnené a boli použité pri teroristických činoch.

Ministerstvo tiež navrhuje napríklad zabezpečiť online prístup do informačného systému zbraní, streliva a strelníc MV SR prostredníctvom elektronických služieb pre občanov a podnikateľov na úseku zbraní a streliva.

Ten má zabezpečiť oprávneným subjektom prístup do informačného systému, ktorý zaznamenáva všetky informácie týkajúce sa strelných zbraní a ich držiteľov, ktoré sú potrebné na ich evidenciu.

V prípade schválenia by novela mala nadobudnúť účinnosť 1. marca 2021.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.