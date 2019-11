Pivo má dnes svoj sviatok. Ako vnímajú pivo Slováci?

2.8.2019 (Webnoviny.sk) - Na prvý augustový piatok pripadá Medzinárodný deň piva. Jeho cieľom je nielen vzdať hold obľúbenému zlatému moku, ale aj upriamiť pozornosť na tých, ktorí pivo s láskou varia, majstrovsky čapujú a poctivo sa oň starajú.

Pivo je u nás obľúbený nápoj. Aspoň raz týždenne si ho vychutná až 85 % dospelých Slovákov[1]. "Sme radi, že viac ako tretina Slovákov (38 %) sa považuje viac za pivárov, ako za vinárov (26 %)[2]. Navyše, spotreba piva posledné dva roky opäť pomaly rastie. Podľa predbežných štatistík dosiahla za minulý rok 74,5 litra, čo predstavuje 149 veľkých pív na hlavu[3]," hovorí Jana Shepperd, prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu.

Najčastejšie si stále vychutnávame výčapnú svetlú desiatku. Ale záujem slovenských spotrebiteľov o nealkoholické pivá a radlery ako aj prémiové pivá a špeciály rastie.

Uvariť dobré pivo je umenie. Proces varenia piva trvá približne jeden mesiac a každé pivo je výsledkom majstrovskej práce našich sládkov. Pivo sa vyrába zo štyroch prírodných surovín – vody, sladovníckeho jačmeňa, chmeľu a pivovarníckych kvasníc. "Na výrobu piva v našich pivovaroch sa využívajú predovšetkým slovenské suroviny (95%). Slovensko je známe veľmi kvalitnou vodou, avšak nemenej kvalitný je aj náš jačmeň, z ktorého sa vyrába slad. Slovenský slad je veľmi žiadaný v zahraničí, takže sa z neho varí pivo aj v susedných i vzdialenejších krajinách," dopĺňa Jana Shepperd.

PÁR TIPOV, AKO OSLÁVIŤ DEŇ PIVA:

Krátky pracovný piatok: dohodnite sa s priateľmi a spríjemnite si horúce letné popoludnie pri pive

dohodnite sa s priateľmi a spríjemnite si horúce letné popoludnie pri pive Degustačno-gurmánsky pivný večer: urobte si s priateľmi ochutnávku rôznych pív a skúste ich párovať s vhodným typom jedál.

urobte si s priateľmi ochutnávku rôznych pív a skúste ich párovať s vhodným typom jedál. Darujte pivo: ak poznáte, niekoho, kto ľúbi pivo, darujte mu „oslávenca“. Pivo ako darček bude určite chutiť ešte lepšie.

ak poznáte, niekoho, kto ľúbi pivo, darujte mu „oslávenca“. Pivo ako darček bude určite chutiť ešte lepšie. Povedzte pivovarníkom „Ďakujeme!“: Ak poznáte niekoho, kto pracuje v pivovare, sladovni, či pivárni, a venuje sa pivu s plným nasadením, dajte mu vedieť, že má Váš obdiv, vďaku a rešpekt.

Na Slovensku máme 7 sladovní a viac ako 70 pivovarov: 2 veľké priemyselné, 2 malé priemyselné a asi 70 remeselných pivovarov. Výroba piva u nás tak priamo a nepriamo zamestnáva viac ako 14 600 ľudí a odborníkov, ktorí strážia nielen kvalitu surovín, ale aj poctivo pivo varia, poriadne ho skladujú a správne ho servírujú. Vďaka nim si môžeme na konci dňa vychutnať osviežujúci pohár obľúbeného piva.

Hlavné dôvody, prečo majú Slováci radi pivo sú, že je vyrábané z prírodných surovín, je nízko alkoholické, nízko kalorické, ponúka množstvo druhov, chutí a tiež spôsobov pitia. Okrem toho pivo výborne chutí, osvieži a zahasí smäd. Slovenské združenie výrobcov piva a sladu dalo urobiť prieskum[4], ktorý skúmal, aký majú Slováci a Slovenky vzťah k pivu. "Pozitívny vzťah k pivu majú rovnako muži, ako aj ženy. Všetci sa zhodujú v tom, že pivo je osviežujúci nápoj, ktorý im chutí a výborne zahasí smäd. Tak muži, ako aj ženy považujú pivo za štýlový nápoj, ktorý spája ľudí, lebo sa dá pri ňom dobre porozprávať. Preto najradšej chodia na pivo s priateľmi a to najmä v piatky a soboty," sumarizuje Jana Shepperd.

AKO VNÍMAJÚ PIVO SLOVÁCI A SLOVENKY?

AKÍ SÚ MUŽI - SLOVÁCI PIVÁRI?

za milovníkov piva sa považuje 77 % mužov

vypijú v priemer 11 l piva mesačne

polovica z nich (51 %) si dopraje pivo niekoľkokrát za týždeň

najčastejšie pijú klasické neochutené pivo

najmä svetlú 10° (51 %) a svetlú 12° (29 %)

ak si môžu vybrať typ „balenia“, chcú čapované

ak čapované, tak veľké (0,5 l)

uprednostňujú pivo v krígli

najradšej majú klasickú piváreň

sú verní svojej značke piva, ktorú zvyčajne pijú

vyznajú sa v pive a ochutnávajú pivné špeciály

AKÉ SÚ ŽENY - SLOVENKY PIVÁRKY?

za milovníčky piva sa považuje 54 % žien Sloveniek

vypijú v priemere 6 l piva mesačne

viac ako tretina z nich (39 %) si dopraje pivo raz za týždeň

pijú najmä nealko pivo (37 %) a svetlú 10° (36 %)

častejšie ako muži siahnu po radleri alebo nealko pive

ak čapované, tak malé čapované

vychutnávajú si pivo v pohári na stopke

najradšej majú pekný podnik

radi skúšajú novinky a nové druhy značiek

majú radšej tmavé pivo

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu



Slovenské združenie výrobcov piva a sladu je dobrovoľnou profesijnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje právnické osoby podnikajúce vo výrobe sladu a piva, Okrem pivovarov a sladovní združuje i servisné a obchodné organizácie, ktoré spolupracujú s výrobcami piva. Úzko spolupracuje so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, výskumnými ústavmi, vysokými školami a ďalšími odbornými profesijnými združeniami a zväzmi, najmä v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva. Aktívne spolupracuje a zapája sa do činnosti európskych pivovarníckych a sladovníckych združení Od roku 2008 je riadnym členom európskeho pivovarníckeho združenia The Brewers of Europe. Viac informácií nájdete na www.slovenskepivo.sk.

