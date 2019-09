Pinot ovládol druhé náročné stúpanie Vuelty, Peter Sagan finišoval v pokojnom tempe

ANDORRA / NATURLANDIA 14. septembra (WebNoviny.sk) - Francúz Thibaut Pinot z tímu Groupama-FDJ sa stal víťazom 19. etapy na pretekoch Vuelta a Espaňa, ktorá viedla z Lleidy na vrchol 17 km dlhého stúpania Coll de la Rabassa v Andorre (154,4 km). Pinot po Lagos de Covadonga dobyl aj druhé náročné cieľové stúpanie na tohtoročnej Vuelte a celkovo si pripísal 24. víťazstvo profikariéry.

Pinot zaútočil v záverečnom kilometri zo skupiny favoritov a so sebou vyviezol aj lídra pretekov Simona Yatesa (Mitchelton-Scott), ktorý v samom závere neprejavil záujem šprintovať. S. Yates prišiel do cieľa s odstupom 5 sekúnd, tretí bol na vrchole stúpania v Národnom parku Naturlandia Holanďan Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo).

Sagan neplytval silami

Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) podľa predpokladov neplytval so silami a na začiatku záverečného kopca spomalil tempo a prepadol sa dozadu. Sagan bude mať poslednú šancu na etapový triumf na tohtoročnej Vuelte v nedeľu v šprintérskom dojazde do Madridu. V sobotu sa rozhodne o celkovom víťazovi v horskej etape s cieľom na Coll de la Gallina.

Piatková etapa mala prívlastok rovinatá, ale končila sa 17 km dlhým stúpaním I. kategórie s cieľom vo výške 2025 m. Priemerný sklon malo 6,6%, najprudší bol hneď prvý kilometer so 14 percentami. Simon Yates si dobre načasovaným útokom v závere výrazne priblížil celkové víťazstvo na Vuelte, zatiaľ čo jeho hlavný prenasledovateľ Španiel Alejandro Valverde (Movistar) nezvládol náročný finiš. Do cieľa prišiel ako ôsmy s mankom 1:12 min na Pinota a potichu vycúval z boja o celkové prvenstvo. Yates má aktuálne náskok pred Valverdem 1:38 min. Tretí Kruijswijk zaostáva o 1:58 min.

Yates prenechal Pinotovi radosť z druhého triumfu

V úniku dňa sa ocitlo trio Benjamin Thomas (Groupama-FDJ), Tom van Asbroeck (EF Education First–Drapac) a Jonathan Castroviejo (Sky). V posledných 70 km pokračovalo vpredu už len duo bez Van Asbroecka. Keď do cieľa chýbalo 34 km, jazdci silného tímu Movistar sa snažili rozdeliť pelotón na viac častí, ale ich súperi z Bora-Hansgrohe medzeru "zalepili". Pomohli tým aj lídrovi pretekov Simonovi Yatesovi (Mitchelton-Scott), ktorý v čase útoku Movistaru nebol na čele hlavnej skupiny s favoritmi. Dvadsaťjeden kilometrov pred cieľom cyklisti prekročili štátnu hranicu a ocitli sa v Andorrskom kniežactve. Duo v úniku malo vtedy stále k dobru 1:10 min, ale bola len otázka času, keď sa ich pokus skončí. Stalo sa tak už v úvode cieľového stúpania, ale Castroviejo ešte stihol vyhrať rýchlostnú prémiu v Sant Júlia de Lória.

Približne 16 km pred finišom spomalil aj Peter Sagan a záver absolvoval v pokojnom tempe. Necelých 13 km pred koncom zaútočil Nairo Quintana (Movistar) a vytiahol za sebou dvojicu jazdcov LottoNL-Jumbo Stevena Kruijswijka a Georgea Bennetta. Novozélanďan Bennett "odpadol", ale unikajúcu dvojicu doplnil silný Francúz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Netrvalo dlho a toto trio sa opäť zaradilo do skupiny favoritov. V menej náročnej časti stúpania zaútočil v červenom drese jazdiaci Simon Yates, ale skupina favoritov s výnimkou Alejandra Valverdeho zostala pokope. Potom dostal Quintana defekt a jeho tímový kolega Valverde 4 km pred cieľom zaostával o minútu za S. Yatesom, Pinotom či Kruijswijkom. V poslednom kilometri si to o víťazstvo rozdali Pinot a S. Yates, ale nie až do úplného konca. Yates v samom závere nešprintoval a prenechal Pinotovi radosť z druhého triumfu na tohtoročnej Vuelte.

Vuelta a Espaňa 2018 19. etapa (Lleida - Andorra / Naturlandia, 154,4 km): 1. Thibaut Pinot (Fr.) Groupama-FDJ 3:42:05 h, 2. Simon Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott +5 s, 3. Steven Kruijswijk (Hol.) LottoNL-Jumbo +13, 4. Rigoberto Urán (Kol.) EF-Drapac Cannondale +52, 5. Miguel Ángel López (Kol.) Astana +52, 5. Enric Mas (Šp.) Quick-Step Floors +52, 7. Wilco Kelderman (Hol.) Sunweb +1:03, 8. Alejandro Valverde (Šp.) Movistar +1:12 Poradie po 19. etape: 1. Simon Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott 76:44:41 h, 2. Alejandro Valverde (Šp.) Movistar +1:38 min, 3. Steven Kruijswijk (Hol.) Lotto NL-Jumbo +1:58, 4. Enric Mas (Šp.) Quick-Step Floors +2:15, 5. Miguel Ángel López (Kol.) Astana +2:29, 6. Nairo Quintana (Kol.) Movistar +4:01.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !