Piloti si pripomenú sto rokov od posledného letu Milana Rastislava Štefánika, prejdú jeho trasu

PIEŠŤANY 13. apríla (WebNoviny.sk) – Posledný let generála Milana Rastislava Štefánika z Talianska do rodnej vlasti si pripomenú piloti Slovenskej federácie ultraľahkého lietania v sobotu 4. mája skupinovým letom po trase, ktorú presne pred sto rokmi absolvoval aj Štefánik, jedna z najvýraznejších osobností našich dejín.

Poletia presne v deň 100. výročia od tohto tragického letu, ktorý sa neďaleko Bratislavy skončil smrťou vtedajšieho ministra Štefánika. Medzi pilotmi bude aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella.

Prelet ponad Mohylu Štefánika

„Najprv pristaneme na bratislavskom letisku a položíme kyticu k soche generála Štefánika. Následne budeme s celou skupinou pilotov letieť na piešťanský Festival letectva s preletom ponad Mohylu Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Po zosadnutí na piešťanské letisko vypneme motory a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella požiada návštevníkov o minútu ticha. Celý spomienkový let sa uskutoční okolo poludnia, približne v čase, kedy pred sto rokmi Štefánik havaroval,“ povedal Marián Sluk, prezident Slovenskej federácie ultraľahkého lietania. Po tejto spomienke bude obloha nad piešťanským letiskom patriť výsadku parašutistov s veľkou podobizňou Štefánika a vlajkami účastníkov festivalu. O finále unikátneho nebeského predstavenia sa potom postará Letecký útvar Ministerstva vnútra SR s lietadlami Airbus A319 a Fokker 100.

Okrem toho čaká návštevníkov Festivalu letectva umenie aj na zemi v podobe dramatického stvárnenia dôležitých okamihov zo Štefánikovho života na jednom z hlavných pódií. Obrazovo-hudobné predstavenie priblíži jeho pôsobenie počas organizovania československých légií, ale aj pri založení Československej republiky. Hlavnej úlohy sa zhostí hosťujúci herec Slovenského národného divadla Juraj Loj, o scenár a réžiu sa postaral Jakub Nvota.

Osudný let do rodnej vlasti

Generálovi Štefánikovi sa stal osudným 4. mája 1919 let do rodnej vlasti. Na letisku Campo Formido pri Udine v Taliansku nastúpil do lietadla Caproni 450. Lietadlo však na letisku vo Vajnoroch nepristálo, náhle sa zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji. Všetci v lietadle vrátane Milana Rastislava Štefánika, boli na mieste mŕtvi, okolnosti tejto tragédie neboli nikdy s istotou objasnené.





Festival letectva sa uskutoční na letisku v Piešťanoch v dňoch 4. a 5. mája, podujatím vzdajú jeho organizátori hold generálovi Štefánikovi. Ťahákmi festivalu budú podľa jeho hovorcu Dušana Heina vystúpenia špičkových akrobatických pilotov a skupín z Lotyšska z Českej republiky, Švajčiarska, ale chýbať nebudú ani slovenskí Očovskí Bačovia. Festival letectva v Piešťanoch organizuje Slovenská letecká agentúra s podporou ministerstva kultúry a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a ďalšími partnermi.

