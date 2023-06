Pilot policajného vrtuľníka, ktorý sa pred piatimi rokmi zrútil pri Prešove, bol okresným súdom uznaný za vinného

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Okresný súd v Prešove na svojom pondelkovom pojednávaní týkajúcom sa havárie vrtuľníka, pri ktorej pred piatimi rokmi zahynuli dvaja hasiči, uznal pilota Petra B. za vinného z prečinu všeobecného ohrozenia.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová, súd obžalovanému uložil trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu troch rokov, a zároveň mu uložil zákaz vykonávať funkciu pilota na tri roky.

Rozsudok nie je právoplatný

Rozsudok Okresného súdu Prešov nie je právoplatný. „Proti rozhodnutiu okresného súdu podal obžalovaný odvolanie a vo veci tak rozhodne krajský súd,“ uviedla Petrufová.





K havárii policajného vrtuľníka Bell 429 došlo 10. mája 2017 vo vojenskom priestore letiska vo Vyšnej Šebastovej pri Prešove počas nácviku záchranárskeho zásahu.





Na palube boli štyria ľudia

Na palube sa nachádzali štyri osoby, a to dvaja policajní piloti a dvaja hasiči. Jeden z hasičov zomrel priamo na mieste nehody, druhý skonal po prevoze do nemocnice.

Obeťami boli riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Radoslav Lacko a veliteľ družstva Peter Toďor. Policajti utrpeli ťažké zranenia.

