Piešťanské Čajky v Stredoeurópskej lige nestačili na Hradec Králové, v semifinále ich čaká Brno

PIEŠŤANY 30. januára (WebNoviny.sk) - Hráčky Piešťanských Čajok doma podľahli súperkám z českého tímu Sokol Hradec Králové 61:68 v stredajšom stretnutí A-skupiny basketbalovej Stredoeurópskej ligy žien (CEWL).

Oba tímy už mali pred stretnutím istý postup do Final Four, v zápase tak išlo o celkové víťazstvo v skupine a nasadenie do finálového turnaja. Čajky napokon obsadili druhé miesto.

Z druhej B-skupiny postúpili medzi najlepšie kvarteto z prvého miesta Žabiny Brno a z druhého Young Angels Košice. V semifinále tak nastúpia basketbalistky z Piešťan práve proti tímu z Brna, zatiaľ čo Košičanky si zmerajú sily s Hradcom Králové.

Čajky v prvom stretnutí prehrali v Hradci Králové 60:74, no dvakrát dokázali poraziť nemecký Marburg 78:66, resp. 72:67, čím si zaistili postup medzi najlepšie štyri tímy už v predstihu.

Stredoeurópska liga basketbalistiek A-skupina Piešťanské Čajky (SR) - Sokol Hradec Králové (ČR) 61:68 (16:18, 17:9, 15:17, 13:24) Konečná tabuľka A-skupiny: 1. Hradec Králové 4 3 1 293:250 7 - postup do Final Four 2. Piešťanské Čajky 4 2 2 271:275 6 - postup do Final Four 3. Marburg 4 1 3 262:301 5





