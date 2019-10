Philip Morris Slovakia s. r. o. uvádza na slovenský trh IQOS 3 Duo, najnovší prírastok v portfóliu bezdymových výrobkov IQOS

16.10.2019 (Webnoviny.sk) - Tabakový gigant neustále pokračuje vo vývoji IQOS s cieľom pomôcť dospelým fajčiarom prejsť na bezdymové výrobky. IQOS je celosvetovo [1] preferovaný výrobok typu "Heat-not-burn”, čo znamená, že funguje na báze zahrievania tabaku, nie horenia.

V snahe inovovať najpokročilejšie bezdymové výrobky pre dospelých fajčiarov spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. uvádza na slovenský trh najnovší prírastok do svojho portfólia bezdymových výrobkov. IQOS 3 DUO predstavuje najrýchlejší a najvýkonnejší nahrievač v rámci rodiny IQOS.

PMI sa zaviazal poskytovať najpokročilejšie výrobky, ktoré pomáhajú súčasným dospelým fajčiarom čo najrýchlejšie prejsť na alternatívy, ktoré sú menej škodlivé ako cigarety, pokiaľ neprestanú fajčiť úplne.

"Naďalej investujeme do vedy a techniky s cieľom vyvíjať výrobky, ktoré vyhovujú potrebám dospelých fajčiarov a môžu pomôcť mnohým, ktorí by aj tak naďalej fajčili klasické cigarety," povedal Xavier Ducarroz, generálny riaditeľ Philip Morris Slovakia. "Od uvedenia zariadenia IQOS na trh v r. 2017 sme zaregistrovali viac ako 150 000 ľudí, ktorí v súčasnosti žijú lepší život. Uvedenie zariadenia IQOS 3 DUO potvrdzuje náš záväzok inovovať z technologického hľadiska progresívne a vedecky podložené výrobky, ktoré poskytujú dospelým fajčiarom lepšie možnosti ako pokračovať vo fajčení cigariet.”

Výrobok IQOS 3 DUO, u ktorého boli navrhnuté nové funkčnosti, uľahčuje prechod z klasických cigariet na lepšie alternatívy. Kompaktný dizajn IQOS 3 DUO teraz umožňuje použiť dve náplne po sebe bez potreby opätovného nabíjania nahrievača. Samotné nabíjanie nahrievača je oveľa rýchlejšie ako u zariadení IQOS 3 a IQOS 2.4+.

Nový IQOS 3 DUO bude pre dospelých fajčiarov a dospelých používateľov nikotínu dostupný na predbežné objednávky od 24. októbra 2019 prostredníctvom www.iqos.com a& následne od 4. novembra 2019 v maloobchodných predajniach IQOS za odporúčanú maloobchodnú cenu 99 EUR. Zariadenie IQOS 3 DUO bude možné zakúpiť aj ako registračný set za 99 EUR, ktorý obsahuje IQOS zariadenie a& 5 balení tabakových náplní HEETS.

"So zariadením IQOS 3 DUO je vďaka jeho novým funkčnostiam prechod z klasických cigariet na bezdymový výrobok ľahší. Nový IQOS 3 DUO bol vyvinutý na základe spätnej väzby spotrebiteľov volajúcich po sofistikovanejšom výrobku, ktorého dizajn by zohľadňoval potreby spotrebiteľov a bol zladený so spôsobom, akým si spotrebitelia tabak vychutnávajú. IQOS 3 DUO prináša chuť tabaku bez dymu, pričom používateľom poskytuje skutočný zážitok chuti tabaku," uviedol Xavier Ducarroz, generálny riaditeľ Philip Morris Slovakia vysvetľujúc: "spotrebitelia nemusia čakať, kým sa nahrievač znova nabije, aby mohli použiť druhú náplň.”

PMI investoval celosvetovo do vedeckého výskumu, vývoja a komerčného využitia rastúceho portfólia moderných bezdymových výrobkov vrátane IQOS 3 DUO za viac ako 10 rokov 6 miliárd USD. Najdokonalejší zahrievaný tabakový výrobok vyvíjal tím viac ako 400 prvotriednych vedcov, inžinierov a expertov PMI. Poskytuje potešenie z tabaku bez dymu, bez popola a s menším množstvom zápachu, pričom produkuje podstatne nižšie úrovne škodlivých látok v porovnaní s cigaretami. IQOS zahrieva tabak namiesto jeho spaľovania, takže spotrebitelia si môžu vychutnávať pravú chuť tabaku a uspokojenie, pričom úroveň škodlivých látok je v porovnaní s cigaretami nižšia o 95 % [2] .

Všetky dostupné klinické dôkazy PMI ukazujú, že úplný prechod na IQOS je menej škodlivý ako pokračovanie vo fajčení cigariet. Je potrebné povedať, že IQOS nie je bez rizík. Produkuje nikotín, ktorý vyvoláva závislosť. Z dôkazov tiež vyplýva, že IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vzduchu v miestnost i[3] . Väčšina fajčiarov, ktorí prešli na IQOS, úplne prestali fajčiť [4] , čo v súčasnosti robí z IQOS najvhodnejšiu bezdymovú alternatívu k cigaretám.

Cieľom PMI je, aby do roku 2025 prešlo na bezdymové výrobky minimálne 40 miliónov fajčiarov cigariet PMI, ktorí by inak pokračovali vo fajčení a aby aspoň 30 % objemu predaja spoločnosti tvorili bezdymové výrobky.

[1] Globálny odhad PMI celkového trhu so zahrievanými tabakovými výrobkami k mesiacu december 2018 (okrem Číny a USA)

[2] Priemerné zníženie úrovní celého radu škodlivých látok (okrem nikotínu) oproti dymu v referenčnej cigarete (3R4F). To nutne neznamená, že ide o 95 %-né zníženie rizika.

[3] Zdroj: Štúdia PMI realizovaná na základe štandardov ISO, ktorá simuluje reálne scenáre a ktorá je založená na hraničných limitoch stanovených v súlade s platnými smernicami o kvalite ovzdušia.

[4] Zdroj: Finančné výsledky a odhady PMI, panelové diskusie používateľov IQOS a výskum trhu uskutočnený spoločnosťou PMI

