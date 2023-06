Pfizer umožní vyrábať liek proti koronavírusu aj chudobnejším krajinám a bez licenčných poplatkov

Americká farmaceutická spoločnosť Pfizer podpísala dohodu o tom, že umožní iným výrobcom liekov vo svete bez licenčných poplatkov vyrábať jej tabletku proti ochoreniu COVID-19. Znamená to, že liečba ochorenia by mohla byť dostupná pre viac ako polovicu svetovej populácie.

Niektorých veľkých krajín sa dohoda netýka

Firma Pfizer vo vyhlásení v utorok uviedla, že poskytne licenciu na svoje antivirotikum medzinárodnej organizácii Medicines Patent Pool podporovanej Organizáciou Spojených národov. To umožní výrobcom generických liekov produkovať antivirotikum v 95 štátoch, v ktorých žije zhruba 53 percent obyvateľstva sveta.

Dohoda sa však netýka niektorých veľkých krajín, ktoré pandémia koronavírusu ničivo zasiahla. Brazílska farmaceutická firma by, napríklad, mohla získať licenciu na výrobu lieku na export do iných štátov, ale nemohla by liek firmy Pfizer genericky vyrábať pre brazílsky trh.

Rýchlejšie ukončenie pandémie

Zdravotnícki predstavitelia napriek tomu tvrdia, že dohoda so spoločnosťou Pfizer by mohla pomôcť k rýchlejšiemu ukončeniu pandémie.

Na základe dohody nebude Pfizer dostávať licenčné poplatky za predaj lieku proti ochoreniu COVID-19 v nízkopríjmových krajinách dovtedy, kým Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) bude považovať šírenie ochorenia COVID-19 za pandémiu.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.