Pfizer aj Moderna odporúčajú preočkovanie, niektoré krajiny už na to pristúpili. Na Slovensku sme zajedno s EÚ

Koncom júla spoločnosť Pfizer zverejnila predbežné výsledky klinických skúšok, ktoré naznačujú, že tretia dávka ich vakcíny Comirnaty proti ochoreniu COVID-19 vytvorenej v spolupráci s firmou BioNTech silne posilňuje ochranu pred variantom Delta.

Hladiny protilátok treťou dávkou vakcíny podľa dostupných údajov narastú až päťnásobne u ľudí od 18 do 55 rokov. Vo vekovej kategórii od 65 do 85 rokov narastú dokonca 11-násobne viac ako po druhej dávke. Informovala o tom televízna stanica CNN.

Aj spoločnosť Moderna vyrábajúca vakcínu Spikevax vo štvrtok zverejnila vyhlásenie, z ktorého vyplýva, že ochrana pred vírusom SARS-CoV-2 po očkovaní ich vakcínou je rovnako účinná minimálne šesť mesiacov.

Napriek tomu sa pre denník The New York Times zástupcovia firmy vyjadrili, že tretia dávka vakcíny„bude pravdepodobne potrebná na to, aby sme sa v zimnom období na severnej pologuli cítili čo najbezpečnejšie“.

Povolená tretia dávka

K tejto teórii sa prikláňajú aj štáty ako Nemecko, Francúzsko či Izrael, ktoré už dnes ponúkajú možnosť nechať sa zaočkovať treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 niektorým ohrozenejším skupinám obyvateľov.





Starší ľudia či pacienti s oslabenou imunitou tak majú možnosť absolvovať tretie kolo očkovania mRNA vakcínou. Napriek tomu sa odborníci stále nezhodli na tom, či je tretia dávka vôbec potrebná.





Niektorí vedci totiž tvrdia, že samotné dve dávky poskytujú dostatočnú ochranu aj pred obávaným extrémne infekčným variantom Delta a vlády by sa mali zamerať na očkovanie tých ľudí, ktorí ešte zaočkovaní nie sú a vakcíny odmietajú.

V EÚ máme iný problém

Očakáva sa pritom, že Pfizer požiada americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) o schválenie podania tretej dávky v Spojených štátoch ešte tento mesiac. Americká vláda sa otázkou preočkovania bude musieť čoskoro zaoberať.





Európske úrady, zdá sa, túto otázku neriešia, zápasia totiž z iným problémom.





Európska lieková agentúra (EMA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) počas júla začali vyzývať euroobčanov, aby sa nielen zaočkovali, ale hlavne dodržiavali odporúčaný počet dávok.





Zdá sa teda, že v krajinách Európskej únie (EÚ) je problém s množstvom ľudí, ktorí sa nechali zaočkovať iba jednou dávkou vakcíny. Táto informácia prichádza na prahu tretej vlny pandémie, čo môže byť skutočne nešťastné načasovanie.

Chýba aj druhá dávka

ECDC odhaduje, že do konca augusta bude variant Delta predstavovať 90 percent všetkých nových prípadov infekcií vírusom SARS-CoV-2, ktoré cirkulujú v EÚ, ako uvádzajú vo svojej zverejnenej správe.





„Preto je pre krajiny nevyhnutné urýchliť očkovacie programy vrátane podávania druhých dávok tam, kde je to odporúčané, a čo najskôr odstrániť medzery v imunite, ako aj príležitosti na vznik ďalších variantov,“ uvádzajú EMA a ECDC.





V tom istom dokumente sa vyjadrujú aj k otázke podávania tretej dávky vakcín proti COVID-19. Podľa európskych autorít je príliš skoro na to, aby sa potvrdilo, či a kedy bude nutná posilňujúca očkovacia dávka.

Slovensko čaká na EÚ

„Zatiaľ nie je k dispozícii dostatok údajov z očkovacích kampaní a prebiehajúcich štúdií na pochopenie toho, ako dlho bude ochrana pred očkovaním trvať, a to aj vzhľadom na šírenie variantov,“ vysvetľujú najvyššie európske inštitúcie z oblasti verejného zdravia.

Napriek postoju EMA a ECDC sa však niektoré európske štáty rozhodli preočkovanie povoliť. Slovenské Ministerstvo zdravotníctva SR sa ale dlhodobo prikláňa k názoru, že tretia dávka nutná nateraz nie je, a to ani pre zdravotnícky personál.





Niektorí lekári či sestry sa pritom očkovali už v januári, čo je viac ako pred pol rokom. Ich ochrana teda v nadchádzajúcej tretej vlne začína klesať. Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová už v minulosti portálu vZdravotníctve.sk potvrdila, že sa budú riadiť radami odborníkov.





Jedným z takýchto odborníkov je epidemiológ ministerstva zdravotníctva Martin Pavelka. Potvrdil, že v budúcnosti bude podľa jeho názoru potrebná aj tretia dávka vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Kedy to bude, však nešpecifikoval.

