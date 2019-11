Petržalka vyzýva obyvateľov, aby sa vyjadrili k urbanistickej štúdii mesta

BRATISLAVA 28. januára (WebNoviny.sk) - Bratislavská Petržalka vyzýva obyvateľov, aby sa vyjadrili k urbanistickej štúdii Centrálna rozvojová os Petržalky, ktorú na pripomienkovanie predložilo hlavné mesto.

Množstvo otázok aj nespokojnosti

Centrálna rozvojová os Petržalky je definovaná koridorom budúcej električky ako súčasti nosného dopravného systému (v minulosti koridor pre metro), ale aj Chorvátskym ramenom.

Ako ďalej agentúru SITA informovala Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu, starosta Petržalky Ján Hrčka apeluje na občanov, aby všetky svoje pripomienky k štúdii posielali na e-mailovú adresu cro@petrzalka.sk, aby ich mohla mestská časť zapracovať do svojho stanoviska pre hlavné mesto.

"Zaznamenali sme množstvo otázok, podnetov aj nespokojnosti s urbanistickou štúdiou hlavného mesta, aby bola pri budúcej električkovej trati výstavba obytných domov či dokonca nových povrchových parkovísk. Našou prioritou je, aby bolo v tomto území čo najviac zelene, peších promenád, cyklotrás a parkov, čiže takzvaný Central park,“ uviedol starosta Petržalky.

Zásadne proti výstavbe

"Uvedomujeme si, že ide o mestské pozemky, takže je plne v moci mesta Bratislava zvoliť si, čo na tomto území chce mať. No my sme zásadne proti výstavbe, ktorá bude znižovať kvalitu života súčasných obyvateľov žijúcich v blízkosti tohto územia,“ argumentoval Hrčka.

Ako ďalej dodal, aj prípadná výstavba by prioritne mala priniesť pracovné príležitosti, zvýšiť parkovacie kapacity, limitovať výšku navrhovanej zástavby do výšky terás, respektíve prvého obytného podlažia a ak tam už bude musieť byť aj výstavba pre bývanie, mala by podľa Hrčku dotvárať verejný priestor a prinášať do Petržalky novú kvalitu verejného priestoru.

Financovanie projektov z európskych zdrojov

Predĺženie električkovej trate až po Janíkov dvor vo veľkej miere odbremení súčasnú dopravnú situáciu v najväčšej mestskej časti, v Petržalke. Nová električková trať bude mať dĺžku 3,8 km a sedem zastávok v úseku od Rusovskej cesty po Janíkov dvor cez centrálnu petržalskú os.





Súbežne s radiálou chcú vybudovať cyklotrasy, cesty i chodníky k zastávkam. Predpokladané náklady na projekt sú 114 miliónov eur s DPH. Projekt II. etapy električkovej trate do Petržalky musia urobiť do roku 2023, dovtedy trvá oprávnené obdobie pre financovanie projektov z európskych zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

