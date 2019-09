Petrovický strieda Bokroša na lavičke „dvadsiatky“, sú známe aj mená jeho asistentov

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) - Róbert Petrovický sa stal novým trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov. Štyridsaťpäťročný bývalý útočník strávil uplynulé dve sezóny pri seniorskom národnom tíme, kde asistoval Craigovi Ramsaymu. Zároveň pôsobil na rovnakom poste v Slovane Bratislava v KHL.

Asistentmi Čacho a Štrbák

V pozícii asistentov budú Petrovickému pomáhať Viliam Čacho a Martin Štrbák, trénerom brankárom bude Rastislav Staňa. Na piatkovej dopoludňajšej tlačovej konferencii to oznámil generálny manažér národných tímov Miroslav Šatan.

"Sme v transformácii, keď sme projekt dvadsiatky vymenili za osemnástku. Veríme, že je to správny krok a chlapci z dvadsiatky budú hrať mužský hokej. Dúfam, že nám extraligové kluby pomôžu a zapoja ´dvadsiatkárov´ do tímov. Vďaka tomu by mal byť ich hráčsky vývoj lepší. Hlavný dôvod, prečo sme si vybrali Róberta Petrovického, bol, že mal možnosť pracovať s Craigom Ramsaym a teraz využije tieto skúsenosti zo seniorského mužstva. Viliam Čacho prinesie cenné poznatky z národného tímu do osemnásť rokov. Martin Štrbák strávil uplynulé dva roky vo Fínsku, odkiaľ si priniesol viacero nových informácií. O brankárov sa bude starať Rastislav Staňa a v pozícii konzultanta chceme zapojiť do tímu aj Branka Radivojeviča," uviedol Šatan.

Petrovický strieda Bokroša

Pôsobenie na lavičke "dvadsiatky" bude pre Petrovického premiérou v pozícii hlavného kouča. V doterajšej kariére si plnil úlohy asistenta v Dukle Trenčín, Slovane Bratislava a slovenskej reprezentácii.

"Strávil som dva kvalitné roky po boku trénera Ramsayho. Na každom zraze a sústredení sa budeme snažiť chlapcom posunúť veci zo seniorského tímu. Budeme pracovať predovšetkým na tímovosti, pretože ak všetci idú za jedným cieľom, môžeme dosiahnuť veľké veci. Keďže nebudeme mať k dispozícii projekt dvadsiatky, budú nám pomáhať aj kluboví tréneri, od ktorých chceme získavať informácie. Budeme musieť nonstop komunikovať s jednotlivými tímami," povedal majster sveta z Göteborgu 2002.

Petrovický strieda na pozícii hlavného kouča Ernesta Bokroša, ktorý bol pri kormidle "dvadsiatky" od novembra 2011. Rodák z Karvinej viedol mladých Slovákov na uplynulých ôsmich majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie. Iba v jednom prípade s tímom bojoval o záchranu v elitnej kategórii, na ostatných turnajoch postúpili jeho zverenci minimálne do štvrťfinále. Najväčší úspech dosiahol Bokroš na šampionáte v roku 2015, keď mužstvo okolo Martina Réwaya, Denisa Godlu alebo Erika Černáka získalo bronzové medaily.





