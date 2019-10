Petra Vlhová v cieli slalomu vo Flachau aj plakala, pri zmienke o fanúšikoch sa pousmiala

FLACHAU 9. januára (WebNoviny.sk) - Rakúski fanúšikovia vo Flachau oslavovali premiérové tretie miesto Kathariny Liensbergerovej s veľkými emóciami, ale Slováci mali ešte oveľa väčší dôvod na radosť.

Petra Vlhová preletela ako víchor traťou druhého kola a v cieli bol z toho o 46 stotín lepší čas ako u Mikaely Shiffrinovej. V súčte oboch kôl to stačilo na víťazstvo o 15 stotín sekundy.

Ambiciózna Liptáčka prežíva najlepšie obdobie kariéry. Dočkala sa siedmeho triumfu v pretekoch Svetového pohára, ale tretieho v rozpätí 12 dní a dokonca v tretej disciplíne.

V Semmeringu 28. decembra vyhrala obrovský slalom, v Osle na Nový rok ovládla paralelný slalom v rámci tzv. mestských pretekov a slalomové prvenstvo si nechala na 8. január vo Flachau.

Skvelé druhé kolo

Vo vysvietenom a snehom zasypanom podhorskom mestečku neďaleko Salzburgu bola predtým najlepšie tretia. Nečudo, že v prvých momentoch slastného triumfu jej viackrát vyhŕkli slzy. Bol to sumár rôznych emócií - šťastia, únavy, ale aj pretrvávajúcej choroby.





"Dnes mi to vyšlo, urobila som menej chýb ako Mikaela, druhé kolo som jazdila úplne skvele. Strašne kašlem a môj hlas je taký všelijaký Telo je však oukej. Dnes to bolo veľmi ťažké od rána, a padla aj možnosť, že nepôjdem na preteky. Bojím sa o zdravie, nemám čas sa doliečiť, Od Osla to tlačím pred sebou. Už sa aj zamýšľam, či to stojí za to pretekať sa a potom liečiť možno aj celú sezónu," rozhovorila sa Vlhová po tlačovej konferencii pre slovenské médiá.





Aj počas rozhovoru premáhala kašeľ, hlas mala polovičný, ale tón radostný. "Dala som do toho všetko a nielen dnes. Od Semmeringu som sa nezastavila. Každý deň tréning alebo preteky...Je to naozaj veľmi ťažké držať sa na vrchole. Už potrebujem trochu sa zastaviť," vyznala sa z pocitov.

Shiffrinová jej závidí fanúšikov

Pri zmienke o fanúšikoch sa pousmiala. V 13-tisícovom kotle bolo niekoľko stoviek Slovákov a tí dávali o sebe hlasno vedieť celý zasnežený večer, no najviac v jeho víťaznom závere.





"Mikaela mi závidí divákov. Stále mi hovorí, akí sú skvelí. Som šťastná, že som vyhrala som pred toľkými ľuďmi zo Slovenska. Takú podporu nemá veľa pretekárok vo Svetovom pohári. Sú neskutoční a ja som šťastná," nahlas sa zamyslela stále len 23-ročná Slovenka.





Dotkla sa aj tých najväčších emócií, teda momentov, keď jej vypadli z očí prvé slzy. "Neviem či som plakala niekedy viac, dnes to bolo niečo neskutočné. Keď som videla posledný medzičas Shiffrinovej v druhom kole, že ho má pomalší ako ja, stále som neverila, lebo konce má neskutočne rýchle. Keď však prišla do cieľa, začala som ihneď plakať. To sú tie emócie, pre ktoré robím tento šport. Veľmi ma baví a keď sa darí, čo môžem viac povedať? Ale teraz naozaj potrebujem oddych," dodala na záver už takmer potichu.





