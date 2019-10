Petra Vlhová prežila v Semmeringu mimoriadne úspešné dni, fanúšikov jej závidi aj Shiffrinová

SEMMERING 29. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová má za sebou mimoriadne úspešné dva dni. V rakúskom Semmeringu sa jej v pretekoch Svetového pohára podarilo dvakrát prebojovať na pódium - sobotňajšiemu druhému miestu v slalome predchádzalo v piatok prekvapenie v podobe triumfu v obrovskom slalome, keď predtým bola jej osobným maximom v tejto disciplíne siedma priečka.

"Celé dva dni boli neuveriteľné, veľmi sa z toho teším," zhodnotila 23-ročná Liptáčka. Úspešný Semmering bol pre Vlhovú zvýšenou záťažou po mentálnej stránke. "Mám za sebou asi najťažší slalom v kariére. V sobotu to bolo veľmi náročné, bol to boj. Mám však novú skúsenosť, keďže v piatok som vyhrala obrák. Nie je jednoduché po víťazstve sa koncentrovať na nasledujúci deň," myslí si.

Je na dobrej ceste

Priamo v dejisku sobotňajších pretekov Petru Vlhovú hnali vpred stovky fanúšikov zo Slovenska. "Sú úžasní. Aj Mikaela Shiffrinová mi hovorila, že mám najlepších priaznivcov. Sú úplne skvelí a aj ona to vidí. Som rada, že to na Slovensku žije, to ma poháňa vpred a dodáva silu. Všetkým fanúšikom ďakujem," pokračovala slovenská slalomárka. V sobotu podvečer po všetkých oficialitách v priestoroch cieľa venovala Petra Vlhová pár chvíľ aj fanúšikom, ktorí sa zhromaždili tesne za gumenými zábranami. "Chcela som za nimi skočiť hneď po ceremoniáli, pretože som veľmi šťastná, že sem prišli a chcela som sa s nimi podeliť o to, čo prežívam ja," doplnila Vlhová.

V sezóne 2018/2019 malo všetkých päť slalomových podujatí SP rovnaké poradie na prvých dvoch miestach, čo sa stalo vôbec prvý raz v histórii tohto športu. Američanka Mikaela Shiffrinová vyhrala a Vlhová bola druhá vo fínskom Levi, americkom Killingtone, paralelnom podujatí vo švajčiarskom St. Moritzi, vo francúzskom Courcheveli a teraz aj v rakúskom Semmeringu. "Nikto neočakával, že budem mať koncom decembra na svojom konte skvelých päť druhých miest v slalome. Pracujem na sebe tvrdo a môj tím robí všetko pre to, aby som stále bola tam, kde som. Netreba poľaviť, sme na dobrej ceste," poznamenala slovenská reprezentantka.

Prežila skvelý rok

Petra Vlhová v sobotu absolvovala posledný štart v kalendárnom roku 2018. Ako hodnotí uplynulých dvanásť mesiacov? "Rok 2018 bol veľmi špeciálny. Zažila som nové emócie, získala nové skúsenosti. Bol a ešte stále je skvelý. Prajem si, aby som v budúcom roku bola zdravá a šťastná, nech ma stále baví púšťať sa dolu kopcom na lyžiach. Dúfam, že bude lepší, ako ten končiaci. Boli tam aj momenty, na ktoré nespomínam rada. Najväčším sklamaním bolo Aare, keď som pokazila druhé kolo a v hodnotení slalomu som sa prepadla na štvrté miesto. To bolo vtedy a dnes je dnes. Človek sa z toho vie poučiť a v budúcnosti sa tomu vyvarovať," zamyslela sa.

Ani na prelome rokov slovenská lyžiarka nepoľaví zo súťažného tempa. V nedeľu ráno sa presunie do Nórska, v utorok ju v Osle čaká paralelný slalom, o tri dni neskôr slalom špeciál v chorvátskom Záhrebe a po ňom ďalší v rakúskom Flachau. Silvestrovskú noc strávi v posteli. "Budem v Osle spať. Musím si však kúpiť štuple do uší, pretože pred rokom ma ohňostroje a petardy zobudili," opísala plán Petra Vlhová.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !