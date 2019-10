Petra Vlhová po prvom kole obrovského slalomu v Semmeringu siaha na kariérne maximum

SEMMERING 28. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenka Petra Vlhová je na skvelom štvrtom mieste v 1. kole obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu, ktorý patrí do Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach 2018/2019. Dvadsaťtriročná Liptáčka zaostáva iba o 6 stotín sekundy za líderkou Mikaelou Shiffrinovou z USA a v druhom kole bude útočiť na prvé pódiové umiestnenie v obrovskom slalome v kariére.

Jej dosiaľ najlepšími výsledkami v tejto najtechnickejšej disciplíne zjazdárskeho proficirkusu sú siedme miesta z Aspenu 2017, Lienzu 2017 a Killingtonu 2018.

Vlhová sa v prvom kole predstavila s číslom 12 a v hornej časti trate, ktorá sa vyznačovala rovinatejším profilom, nazbierala manko 68 stotín sekundy na najlepšie pretekárky pred ňou. Neskôr však zrýchlila a najmä po druhom zlome do strminy chytila rýchlejšiu stopu ako väčšina jej súperiek a v cieli mala len minimálny odstup šiestich stotín od americkej "superženy" Shiffrinovej. Za Nórkou Ragnhild Mowinckelovou na treťom mieste ambiciózna Slovenka zaostáva iba o 3 stotinky.

"Som so sebou spokojná, Bolo to fajn, V časti, kde to ´skákalo´, som si to možno postrážila viac, ako bolo treba. Potom som sa však snažila pustiť lyže a nechať ich ísť. Myslím si, že som predviedla dobrý výkon. Uvidíme, ako to pôjde v druhom kole, lebo počasie nie je ideálne. Už v prvom kole trochu pršalo a trať nebola najlepšia, hoci nebola ani vyložene zlá. V druhom kole pôjdem medzi poslednými, takže to bude trochu rozbitejšie. Budem bojovať a snažiť sa zopakovať jazdu z prvého kola," uviedla Petra Vlhová aj pre agentúru SITA v cieli prvého kola v Semmeringu.

Neskôr ešte na margo prvej svojej jazdy dodala: "Zmenila som lyže, takže možno aj to mi pomohlo. Myslím si, že sme urobili dobre. Dostala som pokyny to trochu viac pustiť, takže aj to bolo dobré. Môj odstup od líderky je minimálny a úprimne povedané, raz to už muselo prísť. Viem, ako jazdím na tréningoch. Verila som, že minimálne v jednom kole sa mi podarí predviesť svoju jazdu. Viem, že na najlepšiu päťku, aj trojku mám. Ak chcem útočiť na pódium aj v obrovskom slalome, musím ukázať dve vyrovnané jazdy s minimom chýb. V druhom kole pôjdem naplno, vložím do toho aj riziko."

Prvé kolo obsahovalo 64 pretekárok. Okrem Vlhovej medzi nimi nebola ďalšia Slovenka. Druhé kolo s tridsiatkou najlepších sa začne o 13.30 h.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní Semmering (Rak.) Obrovský slalom žien - 1. kolo: 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:02:32 min, 2. Stephanie Brunnerová (Rak.) +0,02 s, 3. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,03, 4. Petra Vlhová (SR) +0,06, 5. Anna Veithová (Rak.) +0,12, 6. Federica Brignoneová (Tal.) +0,18.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !