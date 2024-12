Petra Vlhová ide slalom na majstrovstvách sveta, má šancu získať medailu

18.2.2023 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová obsadila 5. miesto v 1. kole sobotňajšieho slalomu žien na majstrovstvách sveta vo Francúzsku, obhajkyňa striebornej medaily v tejto disciplíne z talianskej Cortiny D´Ampezzo 2021 stratila na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú 0,99 s.

Obhajkyňa prvenstva je štrnásta

Druhá je po prvej jazde Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,19 s), tretia priečka patrí Kanaďanke Laurence St.-Germainovej (+0,61 s). Druhé kolo je na programe o 13.30 h.

Dvadsaťsedemročná Liptáčka štartuje na MS vo Francúzsku iba v technických disciplínach, vo štvrtkovom obrovskom slalome žien obsadila 7. miesto. V prvom kole slalomu sa pred ňu dostala aj Nemka Lena Dürrová (+0,92 s).

Obhajkyňa prvenstva Rakúšanka Katharina Liensbergerová je priebežne na 14. pozícii so stratou 1,7 s na Shiffrinovú. Americká hviezda má na konte už štyri tituly majsterky sveta v slalome a celkovo 13 medailí z MS, na šampionáte v roku 2021 bola v slalome tretia za Vlhovou.

Hromcová štartovala s teplotou

Zo Sloveniek sa v 1. kole predstavila aj Petra Hromcová s číslom 56, s mankom 7,21 s na Shiffrinovú obsadila 60. miesto z 99 klasifikovaných pretekárok. Vo štvrtkovom "obráku" skončila na 38. priečke.

"Mám teplotu, takže mi nie je úplne dobre. Prišlo to na mňa asi 2 hodiny pred štartom a už sa s tým nedalo nič robiť. Skúsila som zraziť teplotu, no je mi z toho strašne ťažko. Som smutná zo svojej jazdy. Účasť v 2. kole je 50 na 50. Zvažovala som už 1. kolo, ale tešila som sa na slalom celý týždeň. Je to moja hlavná disciplína, takže neštartovať by bolelo asi ešte viac ako štartovať s týmto. Musím sa poradiť s trénerom," povedala Hromcová v prenose JOJ Šport.

V 2. kole môže štartovať po najlepšej tridsiatke a zlepšiť si výsledok.

Vlhová už má z MS šesť medailí

Olympijská víťazka v slalome zo ZOH 2022 v Pekingu Vlhová absolvuje na MS v zjazdovom lyžovaní celkovo 16 preteky, z toho 15. individuálne. Získala doposiaľ šesť medailí, vrátane zlatej v obrovskom slalome v roku 2019 vo švédskom Aare.

Na MS 2019 bola tiež druhá v kombinácii a tretia v slalome. Na MS 2017 vo švajčiarskom St. Moritzi brala striebro v tímovej súťaži, na šampionáte pred dvomi rokmi v talianskej Cortine D´Ampezzo bola strieborná v slalome aj kombinácii.

Vlhová zaznamenala v tejto sezóne Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní dokopy deväť pódiových umiestnení a jedno víťazstvo - v slalome v rakúskom Flachau. V celkovej klasifikácii seriálu je druhá so ziskom 966 bodov, no vedúca Shiffrinová má na konte už 1697 bodov. V hodnotení slalomu je Slovenka tretia s 530 bodmi, v "obráku" jej patrí štvrtá pozícia so 436 bodmi. Shiffrinová má už istý malý glóbus na slalom, svoj siedmy v kariére.

Košice majú aj po Vianociach čo ponúknuť, návštevníci si stále môžu vychutnať dobroty na vianočných trhoch alebo si zakorčuľovať

28.12.2024 (SITA.sk) - Šalát, ryba a rezne zjedené, vianočné rozprávky pozreté a vy hľadáte, čo s načatým sviatočným časom? Metropola východu má aj po Vianociach čo ponúknuť, a to ako obyvateľom, tak aj návštevníkom. Vybrať si možno jazdu vyhliadkovým kolotočom, návštevu (po)vianočných trhov, ale medzi sviatočnými dňami ponúkajú Košice aj viacero možností športového vyžitia.

Košické oko

Na Námestí osloboditeľov, pri vstupe na Hlavnú ulicu víta príchodzích Košické oko. Po zotmení tento vysvietený vyhliadkový kolotoč, ktorý ponúka výhľad na mesto z výšky 33 metrov, nemožno prehliadnuť. Funguje od 12:00 do 22:00 denne. Za jazdu si zaplatíte šesť eur na osobu, za dieťa, ktoré meria menej než 120 centimetrov je suma štyri eurá.

Kolotoč sa s vami pri jazde otočí zhruba päť či šesťkrát a poskytne vám pri tom výhľad na vianočnú Hlavnú ulicu i na vzdialenejšie časti mesta. Rozhodne odporúčame teplo sa obliecť, sedadlá kolotoča sú studené a hore prefukuje.

Najmenšie deti sa môžu bezplatne povoziť na benátskom kolotoči povedľa Košického oka. Atrakcia by podľa informácií zverejnených mestom mala predbežne ostať na mieste do Troch kráľov (6. januára), následne sa prevádzkovateľ rozhodne, či zotrvá aj dlhšie.

Stánky z vianočných trhov

Keď vám po jazde na kolotoči vytrávi, prípadne dostanete chuť trochu sa zahriať, na Hlavnej ulici nájdete až do konca tohto roka stánky z vianočných trhov. Pochutnať si môžete na varenom víne, teplom čaji, či tradičných dobrotách ako langoše, zemiakové placky či klobása. Pri našej návšteve vianočných trhov sme sa pozreli aj na ceny týchto pochutín.

Víno stojí vo väčšine stánkov 1,50 eura za deciliter, respektíve tri eurá za dva deci. Najlacnejšie, ktoré sme našli, bolo o desať centov lacnejšie, teda jeden deciliter stál 1,40 eura. Priplatíte si za ríbezľové či jahodové víno. Langoš stojí okolo štyroch eur, ak naň ale chcete syr, kečup, alebo tatársku omáčku, treba si pripraviť zhruba euro navyše.

Pochutnať si môžete aj na pečenej klobáse či zemiakových plackách. Na trhy si rozhodne treba pripraviť aj dostatok hotovosti, nie všade totiž prijímajú platbu kartou. Popri maškrtení si tiež stále môžete vychutnať sviatočnú atmosféru košickej Hlavnej ulice, i pohľad na rozžiarený vianočný stromček.

Nonstop korčuľovanie

Ak budete chcieť spáliť nejaké kalórie z langošov a pečených klobás, metropola východu ponúka na prelome rokov aj viaceré možnosti športového vyžitia. Už túto sobotu, 28. decembra popoludní sa začne už tradičné 24-hodinové nonstop korčuľovanie.

V mestskej časti Košice-Juh, v športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2 sa milovníci korčuľovania budú môcť vyšantiť až do nedele 29. decembra, do 16:00. Vstup na podujatie je bezplatný, korčuliarom k pohybu zahrajú aj viacerí dídžeji a podujatie svojím vystúpením zavŕši saxofonista Gapa.

Bezplatné vianočné korčuľovanie

Zakorčuľovať si možno aj v tréningovej hale Steel Arény. Bezplatné vianočné korčuľovanie pripravilo mesto v spolupráci s vedením Steel Arény. Posledný deň, kedy sa možno prísť korčuľovať je v pondelok 30. decembra medzi 14:00 a 17:00, cez víkend 28. a 29. decembra sa ale vianočné korčuľovanie nekoná.

Mesto tiež na prvý deň nového roka chystá Novoročnú korčuľovačku v Mestskom parku. V stredu 1. januára 2025 sa budú môcť záujemcovia zadarmo korčuľovať na klzisku v parku, a to medzi 13:00 a 21:00.

Klzisko v Mestskom parku

Klzisko v Mestskom parku môžu korčuliari využiť aj mimo tohto času. Vstup na ľadovú plochu, ktorú prevádzkuje mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO), je ale spoplatnený. Za 90 minút korčuľovania zaplatí dospelý tri eurá, v prípade dieťaťa do 140 cm je suma o euro nižšia. Na mieste si možno požičať aj korčule, za tri eurá, prípadne si ich môžete dať aj nabrúsiť za päť eur.

Klzisko je prístupné od 9:00, obvykle do 20:00. Využiť ho môžu aj amatérske partie hokejistov, tie zaplatia od sto do 120 eur, ak si ho prenajmú minimálne na tri hodiny, môžu trochu ušetriť. Rozpis prevádzkových hodín je dostupný na stránkach TEHO.

Košický trojkráľový beh

Sviatočné obdobie sa zavŕši na Troch kráľov, teda 6. januára 2025, jubilejným desiatym ročníkom Košického trojkráľového behu. Bežci si budú môcť zabehnúť centrom hlavnú, päť kilometrov dlhú trať, alebo sprievodný beh v dĺžke 1,1 kilometra.

Ten je určený najmä pre deti a mládež do 15 rokov, a tiež pre seniorov starších ako 60 rokov. Trasa povedie cez Hlavnú aj Alžbetinu ulicu, a tiež cez Mestský park. Na podujatie sa treba prihlásiť prostredníctvom formulára, ktorý možno nájsť napríklad na sociálnych sieťach mesta.