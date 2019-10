Petra Vlhová chce prelomiť smolu v Söldene, Svetový pohár začne s číslom jedna

25.10.2019 (Webnoviny.sk) - Rakúsky Sölden bude v sobotu už tradične dejiskom úvodného obrovského slalomu žien v rámci nového ročníka Svetového pohára a na trati nebude chýbať ani Slovenka Petra Vlhová. Úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne si vyžrebovala číslo 1 a bude patriť k favoritkám, hoci na ľadovej hore vo veľkej nadmorskej výške v Söldene sa jej v minulosti nezvyklo dariť. Päť doterajších pokusov premenila iba na jedno ôsme a jedno šestnáste miesto, vlani po diskvalifikácii nedokončila druhú jazdu.

V príprave bola často chorá

"Veľmi sa teším. Pocity sú dobré, od marca som sa súťažne nepretekala. Ambície mám vždy najvyššie. Je mi jasné, že po minulej životnej sezóne bude každý očakávať už len najvyššie priečky vo výsledkoch," uviedla Petra Vlhová v rozhovore pre RTVS.

Dvadsaťštyriročná Liptáčka priznala, že má za sebou hektické leto. A že jej príprava nebola ani zďaleka ideálna a naplnená na sto percent. Dôvodom boli pretrvávajúce zdravotné problémy dýchacích ciest ešte z uplynulej sezóny. Brala antibiotiká a vynechala aj celé tréningové bloky. "Leto bolo také všelijaké. Často som bola chorá, dávala som sa dokopy. Podstúpila som aj operáciu nosných dutín. Nabrala som tréningové manko a dokonca sme v tíme premýšľali o tom, či vôbec pôjdeme do Söldenu. Nakoniec sme sa rozhodli, že ideme do toho. Ako vždy sa posnažím dať do toho všetko," zdôraznila Vlhová.

V Söldene to viackrát pokazila

Konkrétne k ambíciám v prvých pretekoch novej súťažnej zimy ešte podotkla: "V Söldene som to predtým viackrát pokazila, respektíve neurobila dobré výsledky. Dúfam, že to teraz zlomím. Sú to však len prvé preteky a aj vzhľadom na to, aké bolo leto, nemám konkrétne očakávania. Pôjdem do toho s čistou hlavou a uvidíme, čo z toho vzíde," doplnila zverenkyňa talianskeho trénera Livia Magoniho pre RTVS.

Vlani sa z triumfu v prvom "obráku" sezóny v Söldene tešila francúzska špecialistka Tessa Worleyová, neskoršia suverénka sezóny Američanka Mikaela Shiffrinová bola tretia. Shiffrinová bude mať v sobotňajších pretekoch číslo 4, Worleyová pôjde s trojkou a Švajčiarka Wendy Holdenerová s dvojkou. Celkovo sa predstaví 66 pretekárok.

Mužské preteky pred rokom zrušili pre zlé poveternostné podmienky a množstvo nového snehu na trati. Tento rok by sa na ľadovci Rettenbach mali predstaviť aj slovenskí bratia Adam a Andreas Žampovci. Prvé kolo sobotňajšieho ženského aj nedeľňajšieho mužského obrovského slalomu sa začne o 10.00 h. Druhé kolo s tridsiatkou najlepších príde na rad od 13.00 h.

