Peter Sagan zrejme v budúcej sezóne vynechá majstrovstvá Slovenska, zváži aj olympiádu v Tokiu

Na nich je držiteľom historického rekordu v počte víťazných etáp (17) aj triumfov v bodovacej súťaži (7). Uvažuje aj nad tým, že v úvode roka vynechá tradičné preteky v Austrálii Tour Down Under, ktoré mu v posledných rokoch slúžili ako rozbeh do sezóny. "Vždy som tvrdil. že si chcem vyskúšať Giro d´Italia ešte predtým, než ukončím kariéru. Takže po budúcoročnom Gire možno skončím. Samozrejme, je to vtip. Som veľmi rád, že sa zúčastním na týchto úžasných pretekoch, ktoré sa vďaka začiatku v Maďarsku tak veľmi priblížia k slovenským hraniciam," uviedol Peter Sagan na slávnostnom uvedení trasy Giro d´Italia v Miláne.