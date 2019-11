Peter Sagan ukázal na Tour de France neuveriteľne bojovného ducha, hovorí šéf Bora-Hansgrohe

PARÍŽ 30. júla (WebNoviny.sk) – Nemecký cyklistický tím Bora-Hansgrohe mal pred Tour de France tri základné ciele a dva splnil najmä vďaka Petrovi Saganovi. Boli nimi etapové víťazstvo a zisk zeleného dresu pre najlepšieho pretekára v bodovacej súťaži.

Slovák vyhral dokonca tri etapy (najviac zo všetkých cyklistov na TdF 2018) a po šiesty raz sa v parížskom cieli obliekol do zeleného. Vyrovnal tým historický rekord Nemca Erika Zabela.

Poďakoval sa aj členom tímu

"Máme tri etapové víťazstvá a tiež zelený dres, vzhľadom na naše ambiciózne ciele sme boli úspešní. Chceli sme mať aj pretekára do 5. miesta v celkovom poradí, ale tam sa to nevyvinulo podľa našich predstáv. V športe sa jednoducho nedá všetko naplánovať tak, aby to bolo perfektné. Vždy sa pritrafí nejaká nehoda či problém. Rafal Majka (celkové 19. miesto - pozn. SITA), lebo o ňom je reč, spadol dvakrát v etape do Roubaix a to na ňom zanechalo stopy. V poslednom týždni však ukázal, že je silný," hodnotil šéf Bora-Hansgrohe Ralph Denk na tímovom webe.

Denk sa v analýze výkonov svojich jazdcov na práve skončených pretekoch výrazne dotkol aj Petra Sagana, ale nezabudol sa poďakovať všetkým členom tímu.





"Peter ukázal neuveriteľne bojovného ducha. Najmä v tom ako po páde dokázal doviezť do Paríža zelený dres. Tiež ma teší, ako sa členovia nášho tímu dokázali obetovať jeden za druhého počas celých troch týždňov. Som naozaj hrdý na každého z nášho družstva. Chcem sa každému poďakovať za tvrdú prácu v pelotóne, rovnako našim sponzorom za podporu. Myslím si, že v tejto sezóne a na tejto Tour sme si počínali veľmi dobre a splácame ich dôveru," skonštatoval Denk.

Vytrpel si viac ako inokedy

Poďakovanie všetkým tímovým kolegom zaznelo aj z úst Petra Sagana, ktorý si na ceste za šiestym zeleným dresom v Paríži vytrpel viac ako kedykoľvek predtým. Najmä v záverečných štyroch etapách, keď bol limitovaný následkami pádu v zjazde z pyrenejského kopca Col de Val Louron Azet.





"Moji tímoví kolegovia odviedli dobrú prácu nielen v etapách, keď som zvíťazil, ale aj vtedy, keď mi išlo o prežitie. Veľmi si vážim, že medzi nami v tíme panuje veľká dôvera a všetci sa navzájom podporujeme. Bola to úžasná Tour de France pre naše družstvo, lepšia ako pred rokom," uviedol Peter Sagan na webe bora-hansgrohe.com.

