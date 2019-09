Peter Sagan túžil v Montreale po lepšom umiestnení, v závere však pomohol viac súperom ako sebe

16.9.2019 (Webnoviny.sk) - Dianie v záverečnom okruhu veľkej kanadskej klasiky Grand Prix Cycliste de Montreal (291,6 km) režírovali dvaja Francúzi, do značnej miery im sekundoval Slovák, ale v cieli radostne zdvihol ruky nad hlavu Belgičan.

"Mám za sebou rok plný rôznych umiestnení, ale až doteraz mi chýbalo veľké víťazstvo na úrovni WorldTour. Som preto veľmi šťastný, že som zvíťazil práve na takomto náročnom profile. Finiš týchto pretekov mi presne vyhovoval," uviedol Greg van Avermaet v tlačovej správe organizátorov.

Stúpanie na Avenue du Parc

Skúsený 34-ročný Belgičan sa predtým naposledy tešil z triumfu v pretekoch elitnej série WorldTour v apríli 2017, keď ovládol monumentálnu klasiku Paríž-Roubaix.

V nedeľu v Montreale vyťažil z toho, že viacerým favoritom v záverečnom ani 600 m dlhom stúpaní na Avenue du Parc došli sily. Platí to najmä o francúzskej dvojici Benoit Cosnefroy - Julian Alaphilippe, ktorí vyfučali v poslednom polkilometri.





Rovnako aj o Petrovi Saganovi, ktorý vynaložil príliš veľa síl na to, aby zalepil dieru medzi skupinkou favoritov a francúzskou dvojicou v úniku. To sa mu aj napokon podarilo, ale pomohol tým viac súperom na čele s Van Avermaetom ako sebe.

Roztrhaná čelná skupina

Alaphilippe skončil trinásty, Cosnefroy sedemnásty a Sagan očividne bez snahy o rýchly záver osemnásty. Bolo to posledné miesto spomedzi tých cyklistov, ktorí prišli v roztrhanej čelnej skupine do cieľa. Neúspešný obhajca triumfu spred roka Michael Matthews mal na 19. priečke už 50-sekundové manko.

"Cítil som sa dobre, bol som schopný reagovať na viacero atakov v posledných kilometroch. Medzeru medzi lídrami a nami ostatnými som však uzavrel prakticky sám a to ma stálo veľa síl. Zostal som bez energie v záverečnom šprinte," vysvetlil Peter Sagan na portáli svojho tímu Bora-Hansgrohe. "Samozrejme, túžil som po lepšom umiestnení, ale nebojím sa o moju formu pred nasledujúcimi pretekmi," dodal Sagan.





Viac ako Sagan dával najavo frustráciu Cosnefroy. Dvadsaťtriročný mladík z tímu AG2R La Mondiale sa po nádejnom pokuse o únik v závere spoliehal na pomoc hviezdneho krajana Alaphilippa, ale v záverečnom stúpaní sa jej nedočkal. Od hnevu buchol po riadidlách bicykla, ale neskôr si obaja Francúzi všetko vysvetlili.





"Chcel som, aby sa do toho viac oprel, ale v cieli mi vravel, že bol úplne vyčerpaný. Je to veľká škoda, lebo sme mohli byť dvaja Francúzi na prvom a druhom mieste. Nie sme síce z jedného tímu, ale sme krajania a poznáme sa veľmi dlho," uviedol Cosnefroy, cituje ho špecializovaný portál Cyclingnews.

Tím Bora-Hansgrohe splnil úlohu

Športový riaditeľ tímu Bora-Hansgrohe Enrico Poitschke pochválil nemecké družstvo za to, že splnilo úlohu - doviesť Petra Sagana do záverečného 12 km dlhého okruhu v spoločnosti najväčších favoritov.





"Na konci sa odohralo niekoľko útokov a Peter zostal v malej skupine na čele pretekov. Bol veľmi silný, ale veľa investoval do svojho výkonu a keď sa v závere spojili skupinky s favoritmi, už mu chýbala energia pre šprint," zhodnotil Poitschke. Zároveň na adresu Sagana doplnil: "Je to súčasť hry, že to niekedy nevyjde, ale Peter ukázal, že má formu."





Najväčšie kanadské cyklistické preteky v Québecu a Montreale sa tento rok uskutočnili po desiaty raz. Sagan sa na nich predstavil šiestykrát a po ročnej prestávke.





V Québec City skončil na druhom mieste, v Montreale s vypusteným záverom osemnásty. Pre 29-ročného rodáka zo Žiliny to bola vydarená súčasť záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia koncom mesiaca v anglickom Yorkshire. Preteky s hromadným štartom mužskej kategórie elite prídu na rad v úplnom závere MS 29. septembra a slovenský trojnásobný majster sveta patrí medzi favoritov.





"Proti Saganovi aj v Montreale stáli kvalitní konkurenti a ich útoky boli nebezpečné. Preto sa nechcel sa nič spoliehať a rozhodol sa pre aktívny spôsob boja. Napokon sa mu nepodarilo prísť do cieľa na čele pretekov a ostatní vyťažili z jeho snahy. Podobne ako v Québecu ponúkol niekoľko dobrých momentov, na ktorých bude môcť stavať na svetovom šampionáte. Dôležité je, že jazdí na vysokej úrovni a obidve kanadské jednorazovky ho výborne pripravili na Yorkshire," zhodnotil špecializovaný portál .

