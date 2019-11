Peter Sagan nie je nešťastný z jarných klasík, v Kalifornii začne prípravu na Tour de France

PRAHA 30. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan minulý týždeň predčasne ukončil jarnú klasikársku časť sezóny, v ktorej sa nedočkal víťazstva.

Žilinský rodák nebol ďaleko od triumfov na monumentoch Miláno - San Remo alebo Paríž - Roubaix, ale v prvom prípade mu nevyšiel záverečný finiš a v druhom v posledných kilometroch nemal dostatok síl, aby reagoval na atak dvojice súperov. Sedem štartov napokon nepremenil ani na jedno pódiové umiestnenie a posledné dve klasiky - Amstel Gold Race a Valónsky šíp - nedokončil. Napriek tomu hodnotí doterajší priebeh roka pozitívne.

Oslabený po črevnej viróze

"Darí sa mi dobre v osobnom aj v cyklistickom živote. Možno niektorí očakávali viac z hľadiska výsledkov, ale v pretekoch som nemal takú formu, ako som predpokladal. Rozdiely medzi prvým a desiatym sú však minimálne," povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii v Prahe Peter Sagan, ktorého prípravu na jarné klasiky skomplikovali zdravotné problémy.

"Bol som dosť oslabený po črevnej viróze a išiel som s tým na preteky, čo mojej forme neprospelo. Cyklistika je však taká, že nikto na nikoho nečaká. Myslím si však, že ak by som si viac oddýchol, ani tak by som nedosiahol lepšie výsledky," pokračoval jazdec tímu Bora-Hansgrohe.

Od polovice marca do konca apríla absolvoval Sagan etapové preteky Tirreno-Adratico a následne sedem jednorazových podujatí. Na Tirreno-Adriatico obsadil druhé miesto v tretej etape a na klasikách bol najlepšie štvrtý na Miláno - San Remo a piaty na Paríž - Roubaix. "Nemôžem sa sťažovať. Na Miláno - San Remo som bojoval o prvenstvo, ktoré mi ušlo až v záverečnom špurte. Okolo Flámska malo špecifický priebeh, ktorý ma trochu zaskočil, keďže favoritov prekvapil cyklista z úniku. Na Paríž - Roubaix som sa takisto držal v popredí," hovoril.

V Kalifornii bez veľkých ambícií

V pôvodnom harmonograme trojnásobného majstra sveta figurovala aj monumentálna klasika Liége-Bastogne-Liége, ale po minulotýždňovom stredajšom vystúpení na Valónskom šípe sa rozhodol Sagan venovať oddychu a príprave na ďalšie podujatia.





"Na Amstel Gold Race som sa necítil najlepšie a na Valónskom šípe sa to nezlepšilo. Preto som sa rozhodoval vrátiť k starému systému prípravy. Nasledujúce tri dni strávim v Monaku, potom odletím do Ameriky, kde ma čakajú viaceré povinnosti vrátane tréningu a pretekov Okolo Kalifornie," vysvetľoval. Na západnom pobreží USA sa 29-ročnému cyklistovi dlhodobo darí, v Kalifornii nazbieral už 16 etapových triumfov. "Nejdem tam s nejakými veľkými ambíciami, ale som držiteľom rekordu v počte víťazných etáp, takže sa pokúsim to vylepšiť," prezradil Sagan.

Príprava na Tour de France

Najbližším vrcholom sezóny pre aktuálneho slovenského šampióna bude júlová Tour de France. Tréningové úsilie v nasledujúcich týždňoch bude preto smerovať práve k "starej dáme". "Po pretekoch Okolo Kalifornie zamierim na vysokohorské sústredenie a potom sa predstavím na podujatí Okolo Švajčiarska. Pred samotnou Tour sa ešte zastavím aj na Slovensku, kde ma čaká národný šampionát," objasnil plán prípravy a zároveň poodhalil svoj cieľ na francúzskych cestách: "Tour de France bude pre mňa tentoraz špeciálna, pretože mám motiváciu navyše. Vlani som vyrovnal rekord Erika Zabela ziskom šiesteho zeleného dresu a v tomto roku sa ho pokúsim prekonať."





Sagan vlani v Innsbrucku neobhájil titul majstra sveta, keď na kopcovitej trati v Rakúsku nedokázal udržať krok s vrchármi a preteky nedokončil. Tohtoročný profil trate vo Veľkej Británii by mu však mohol viac vyhovovať. "Myslím si, že MS sú ešte veľmi ďaleko. Ohlasy na trať však boli pozitívne. Záleží len od toho, v akej forme sa tam postavím na štart. Nikdy pri víťazstve na MS som si nešiel pozrieť trať, takže to nebudem meniť. Počas sezóny nie je veľa času na takéto záležitosti," dodal Sagan.

