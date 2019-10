Peter Sagan má v tíme Bora-Hansgrohe až päť národných šampiónov, jedným z nich je brat Juraj

1.7.2019 (Webnoviny.sk) - Nemecký cyklistický tím Bora-Hansgrohe sa v nasledujúcich dvanástich mesiacoch bude môcť pýšiť piatimi dresmi národných šampiónov v pretekoch s hromadným štartom. Jeden z nich bude nosiť na sebe slovenský reprezentant Juraj Sagan.

Skúsený 30-ročný pretekár bol najlepší spomedzi Slovákov na spoločných majstrovstvách Česka a Slovenska, ktoré hostila Trnava. Okrem toho uspel nemecký tím, s výnimkou Poľska, v každých národných pretekoch s hromadným štartom, v ktorých mal zastúpenie.

Dominancia Saganovcov

Juraj Sagan v nedeľňajších pretekoch ťažil z úspešného úniku, ktorý sa vyprofiloval ešte v prvej polovici trate. "Tým, že som bol v úniku jediný Slovák, mal som to o čosi ľahšie. Určite poteší, že som majster Slovenska. Atmosféra v Trnave bola vynikajúca," povedal pre RTVS šťastný majster Slovenska. Národným šampiónom sa stal tretíkrát v kariére.

Naďalej tak pokračuje dominancia bratskej dvojice Saganovcov, ktorí v krajine pod Tatrami nenašli premožiteľa už deväť rokov. Zaujímavosťou je, že mladší Peter si oblečie klasický dres Bory-Hansgrohe, ak si odmyslíme časovky, prvýkrát od 3. etapy cyklistických pretekov Okolo Švajčiarska.

Z premiérového národného titulu sa v nabitej talianskej konkurencii radoval Davide Formolo. Ten vyhral po dlhom sólovom útoku s náskokom 27 sekúnd pred dvanásťčlennou skupinou prenasledovateľov. Zaznamenal tak svoje tretie profesionálne víťazstvo.

"Keď som zaútočil 40 kilometrov pred cieľom, pomyslel som si, že môžem predviesť to isté ako v záverečnej etape pretekov Volta a Catalunya. Keď zostávalo menej ako 20 kilometrov a mal som náskok 30 sekúnd vedel som, že musím dať do toho všetko. Som šťastný. Nosiť taliansku trikolóru je niečo špeciálne a som hrdý na to, že môžem moju krajinu reprezentovať v nadchádzajúcej sezóne," povedal pre web tímu Bora-Hansgrohe 26-ročný rodák z mesta Negrar.

Obsadili všetky medailové pozície

V drese tímu Bora-Hansgrohe sa tešili z titulu národného šampióna aj Rakúšan Patrick Konrad, Ír Sam Bennett a Nemec Maximilian Schachmann. Pri domácich pretekoch skloňovaný tím World Tour deklasoval konkurenciu, keď obsadil všetky medailové pozície.

"Som šťastný, že som sa stal nemeckým majstrom a udržal tento dres v našom tíme. Dnes to boli z našej strany úžasné preteky, tímoví kolegovia ma podporovali v záverečných kolách. Je to skvelý pocit nielen z víťazstva, ale aj z kompletného pódia. Veľmi sa teším, že tento nádherný dres budem mať budúci týždeň počas môjho prvého vystúpenia na Tour de France," skonštatoval Schachmann.

Bora-Hansgrohe sa s piatimi národnými triumfmi v pretekoch s hromadným štartom stala najúspešnejším tímom World Tour. Z ostatných tímov predviedli tradične dobré výkony pretekári belgického zoskupenia Deceuninck - Quick-Step, ktorí ovládli šampionáty v Argentíne, Holandsku, Luxembursku a Dánsku.

Z úspechu sa tešili aj úradujúci svetový šampión Alejandro Valverde, ktorý predĺženie zmluvy s Movistarom do roku 2021 oslávil ziskom národného titulu. Okrem toho ešte možno dodať, že tím okolo Slováka Petra Sagana získal aj jeden národný časovkársky titul, keď poľský šampionát druhýkrát po sebe ovládol Maciej Bodnar.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Spoločné majstrovstvá Slovenska a Česka v cyklistike





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !