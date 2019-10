Peter Sagan má pred sebou dve dôležité klasiky, pripraví sa na monument sezóny Okolo Flámska

HARELBEKE 28. marca (WebNoviny.sk) - Jarná sezóna jednorazových cyklistických pretekov, tzv. klasík na kockách v Belgicku má pred sebou dve dôležité zastávky a pri oboch bude v akcii aj Peter Sagan.

V piatok sa uskutoční 63. ročník pretekov E3 BinckBank Classic a v nedeľu 81. ročník podujatia Gent-Wevelgem. Oboje preteky sú tradičná súčasť prípravy na druhý tzv. monument sezóny Okolo Flámska, ktorý sa bude konať o týždeň neskôr (7.4.).

V tíme s bratom Jurajom

Peter Sagan bude mať na podujatí E3 BinckBank Classic (predtým E3 Harelbeke) v podpornom tíme brata Juraja, Taliana Daniela Ossa, Rakúšana Lukasa Pöstlbergera, Poliaka Macieja Bodnara, Luxemburčana Jempyho Druckera a Nemca Marcusa Burghardta. Sagan vyhral E3 Harelbeke v roku 2014 a v ročníkoch 2013 a 2016 skončil na druhom mieste.

V nasledujúcich dvoch rokoch nemal šťastie, vlani ho 30 km pred cieľom postihol pád a to bol koniec nádejí na dobré umiestnenie. Neskôr si to však vynahradil triumfom na Gent-Wevelgem a najmä na vrchole jarnej sezóny Paríž-Roubaix. "Sagan bol štvrtý nedávno na Miláno - San Remo, ale tam v ňom ešte doznievala choroba zo začiatku marca. Teraz by mal pokračovať v zlepšovaní sa. Opäť môže rátať s veľkou podporou v osobe Daniela Ossa," napísal o trojnásobnom majstrovi sveta špecializovaný portál Cyclingnews.

Víťaz E3 často ovládol aj Okolo Flámska

Preteky E3 BinckBank Classic má štart aj cieľ v Harelbeke a cyklisti prekonajú na 204 km trase 15 krátkych, ale ostrých stúpaní, tzv. hellingen, medzi ktorými nechýbajú aj kopčeky známe z pretekov Okolo Flámska Kapelberg (157,5 km), Paterberg (161,5 km) a Oude Kwaremont (164,5 km). Vo všeobecnosti platí, že kto chce uspieť na Okolo Flámska, mal by dobre obstáť už v piatkovej generálke. Od roku 1998 sa neraz stalo, že víťaz E3 neskôr ovládol aj Okolo Flámska.

Belgičanovi Tomovi Boonenovi sa toto double vydarilo dokonca trikrát (2005, 2006 a 2012), Švajčiarovi Fabianovi Cancellarovi dvakrát (2010, 2013) a naposledy vlani sa takto dvojnásobne tešil Holanďan Niki Terpstra. Vtedy bol ešte ako člen tímu Quick Step Floors, teraz už bude lídrom zoskupenia Direct Énergie. Jedným z favoritov piatkových pretekov bude aj Belgičan Greg van Avermaet (CCC), víťaz z roku 2017. "Vždy sa veľmi teším, keď sezóna dospeje do bodu, keď nastane záverečná príprava na Okolo Flámska a Paríž-Roubaix. Cítim sa dobre a dostatočne sebavedomo po pretekoch v Taliansku," uviedol Greg van Avermaet, cituje ho portál VeloNews.





Piatkové preteky E3 BinckBank Classic sa začnú o 12.15 h, víťaz sa v cieli očakáva po 17.15 h.

