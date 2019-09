Peter Sagan má náročný plán, prioritou začiatku sezóny budú úspechy na cyklistických monumentoch

PALMA DE MALLORCA 10. decembra (WebNoviny.sk) - Cyklistický tím Bora-Hansgrohe zoficiálnil program Petra Sagana v prvej časti budúcej sezóny. Stalo sa tak v pondelok v rámci mediálneho termínu na tradičnom predsezónnom sústredení na španielskom ostrove Malorka.

Trojnásobný majster sveta začne sezónu 2019 u protinožcov na pretekoch Tour Down Under /15.-20.1./, kde sa predstaví po tretí raz za sebou. Z úvodného podujatia seriálu WorldTour potom zamieri z Austrálie do Argentíny na Vueltu San Juan /kat. UCI 2.1, 27.1. - 2.2./. V minulosti to nebolo možné, lebo termíny oboch podujatí sa sčasti prekrývali. Potom sa P. Sagan vráti do Európy, kde ho v horách Sierra Nevady vo februári čaká príprava vo vysokej nadmorskej výške.

Absolvuje takmer celý program jarných klasík

"Rozhodli sme sa, že na úvod absolvujem kilometre v Austrálii a odtiaľ pôjdem do Argentíny do San Juanu. Som šťastný, že som naďalej súčasťou Bora-Hansgrohe. V novej sezóne budem zasa o rok starší a okrem iného sa budem snažiť odovzdať svoje skúsenosti mladším jazdcom," povedal Peter Sagan, cituje ho špecializovaný web CyclingNews.

Sagan neskôr absolvuje takmer celý program jarných klasík s výnimkou prvého marcového týždňa v Belgicku a podujatia Strade Bianche v Taliansku. "Vrátim sa do diania na pretekoch Tirreno-Adriatico a plán je, že vydržím až do klasiky Liége-Bastogne-Liége. Uvidíme, ako to celé pôjde a vypáli. Bude to náročný plán, ale taký je prvý plán," skonštatoval Sagan.

Manažér tímu Ralph Denk potvrdil, že cyklistické monumenty a úspech na niektorom z nich budú prioritou prvej časti budúcej sezóny. Samozrejme, bude to spojené s osobou Petra Sagana. "Stále ešte sú monumenty, kde Sagan nevyhral. Podarilo sa mu to na Okolo Flámska a na Paríž-Roubaix, bol veľmi blízko víťazstva na Miláno - San Remo. Ďalší rok bude teda ďalšia šanca. Želám si, aby sme sa naďalej zlepšovali. Ak sa nám podarí dosiahnuť triumf na niektorom z cyklistických monumentov a získame zelený dres na Tour de France, budeme veľmi spokojní," skonštatoval Ralph Denk.

Na koniec kariéry nemyslí

Peter Sagan dosiaľ súťažne neabsolvoval tzv. Ardénsku klasiku Liége-Bastogne-Liége. Pri posúdení svojich šancí je opatrný. "Nikdy som tieto preteky nejazdil, možno to bude dobré na získanie skúseností," uviedol 28-ročný rodák zo Žiliny. Sagan krátko skomentoval aj mediálne informácie o tom, že pomaly začína myslieť na koniec kariéry. Šesťnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France to nepotvrdil. "Ak by som mal začať uvažovať o svojom živote po cyklistike, to by už bol vlastne koniec. Nezaoberám sa tým," vravel Sagan.

Počas tlačovej konferencie Ralph Denk oznámil aj predĺženie kontraktov s mladými nemeckými pretekármi Pascalom Ackermannom a Emanuelom Buchmannom. Obaja budú súčasťou značky Bora-Hansgrohe do konca roku 2021. Denk potvrdil aj príchod 24-ročného Maximiliana Schachmanna z tímu Quick-Step. Ackermann v roku 2019 absolvuje debut na Giro d´Italia, zatiaľ čo Buchmann sa sústredí na Tour de France. "Schachmannov prvý cieľ budú Ardénske klasiky, jeho využitie na pretekoch Grand Tour sme ešte neprebrali," dodal Denk.

