Peter Sagan má formu aj skúsenosti, na Tour de France chce vyhrávať etapy a získať zelený dres

4.7.2019 (Webnoviny.sk) - Už len posledné hodiny zostávajú do štartu Tour de France a v dejisku úvodnej etapy slávnych pretekov, belgickom Bruseli, je už niekoľko dní aj Peter Sagan. Jediný slovenský cyklista v pelotóne 106. ročníka TdF obozretne tvrdí, že chce najmä zostať zdravý a dôjsť do cieľa v Paríži.

Jeho šesť zelených dresov za víťazstvo v bodovacej súťaži a 11 triumfov v koncovkách etáp, ktoré nazbieral od roku 2012, ho však oprávňujú myslieť na vysoké méty aj pri ôsmej účasti na "Starej dáme".

Silnejší a skúsenejší

Potvrdil to aj športový riaditeľ nemeckého tímu Bora-Hansgrohe Ján Valach, ktorý ho bude počas vyše troch týždňov sprevádzať z tímového auta. Tretím Slovákom do partie na Tour de France bude dlhoročný Saganov masér Maroš Hlad.

"Ciele sú rovnaké ako každý rok - boj o etapové víťazstvá a zelený dres v bodovacej súťaži. Víťazstvá sú vždy potrebné ako pre tím, tak aj pre Petra. Nimi sa predsa posúva k zelenému dresu, to je naša priorita. Je takých desať etáp, kde by sa dalo útočiť a veľa toho utvoriť," povedal Ján Valach v rozhovore so slovenskými médiami po skončení majstrovstiev Slovenska v Trnave.





Podľa Valacha forma 29-ročného Sagana pred Tour de France je dobrá, ale rovnako ako sám cyklista, ani on by nerád porovnával súčasnosť s minulosťou.





"Peter vyzerá dobre, ale nedá sa povedať, ako je na tom v porovnaní s minulými rokmi. Je pripravený, silný, ale povedal by som iným spôsobom silný, ako keď bol mladý. Myslím si, že je v stave zabrať, keď to bude potrebné. Dôležitým faktorom sú skúsenosti. V pelotóne si ich treba odjazdiť a on to už odjazdené má," myslí si Valach.

Zloženie tímu sa zmení

Podľa 45-ročného športového riaditeľa, ktorý so Saganom spolupracuje na klubovej aj reprezentačnej úrovni už niekoľko rokov, veľa naznačili jeho výkony na nedávnych pretekoch Okolo Švajčiarska.





"Ukázal tam solídnu formu. Vyhral etapu, bol v žltom drese, získal čierny dres a aj v náročných horských etapách v alpských priesmykoch sa dokázal dlho držať v prvej skupine," pripomenul Saganove pozitíva z Tour de Suisse.





Valach naznačil, že zloženie tímu Bora-Hansgrohe na Tour de France bude v tomto roku trochu iné ako v minulosti. Chýbajú v ňom dvaja dlhoroční poľskí účastníci - vrchár Rafal Majka (tento rok celkovo šiesty na Giro dItalia) a tiež Maciej Bodnar, Saganov dlhoročný kamarát a pomocník na francúzskych cestách.





"K Petrovi Saganovi máme Daniela Ossa ako aj Marcusa Burghardta. Okrem toho máme omladený tím šikovných vrchárov. Sú nimi Emanuel Buchmann, Gregor Mühlberger a Patrick Konrad, pomáhať by im mal Lukas Pöstlberger. Ešte je tu Maximilian Schachmann, ktorý podľa potreby môže kdekoľvek vypomôcť. Tím je celkovo trochu inak nastavený ako minulý rok, väčšia váha sa prikladá na vrchársku časť. Peter Sagan sa bude musieť viac obracať, ale všetci budú pripravení robiť to, čo treba," vyhlásil Valach.





Preteky absolvuje v sprievodnom aute

Nielen pre cyklistov, ale aj pre športových riaditeľov je Tour de France vrcholom celoročného snaženia. Aj keď náročnosť, ktorú si vyžaduje práca servisného personálu na takom veľkom športovom podujatí, je enormná. Ak sa však dostavia požadované výsledky, je to v konečnom dôsledku "príjemná drina".





"Tour de France je svojou náročnosťou odskočená od ďalších pretekov Grand Tour. Sú to neskutočné stresy a tlaky, poriadne sa tlačí na pílu, aby sa dosiahlo nejaké víťazstvo. Pripravujeme sa na to prakticky celý rok. Som rád, že som dostal túto šancu. V sprievodnom aute by som mal absolvovať celé preteky, pravda, ak sa nebodaj niečo nestane. Spolu s hlavným športovým riaditeľom budeme riadiť našich pretekárov," povedal Valach.





Niekoľkonásobný majster Slovenska v pretekoch s hromadným štartom aj časovke doplnil, že denný program na TdF bude mať nesmierne nabitý.





"Začíname o siedmej ráno a končíme o jedenástej večer. A takto to bude trvať tri a pol týždňa. Niektoré etapy trvajú aj šesť hodín, potom sa robí vyhodnotenie a hneď sa prechádzajú plány na ďalší deň, stanovovanie taktiky, presuny. Je to nekonečná úloha, snažíme sa to robiť čo najlepšie. Je to však veľmi náročné," uzavrel Valach.

