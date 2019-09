Peter Pellegrini chce pozvať Putina a Medvedeva na oslavy 75. výročia SNP

BRATISLAVA/MOSKVA 4. júna (WebNoviny.sk) – Premiér Peter Pellegrini pozve na oslavy 75. výročia SNP najvyšších ruských predstaviteľov, teda aj prezidenta Vladimíra Putina.

Povedal to v lietadle cestou do Moskvy. Celonárodné oslavy Slovenského národného povstania budú v Banskej Bystrici. Pellegrini zároveň potvrdil, že chce na rokovaniach otvoriť otázku zákona, ktorý by priznal vojakom podieľajúcim sa na invázii a následnej okupácii Československa status vojnových veteránov.

Budú hovoriť o zákone o vojnových veteránoch

Slovenské národné povstanie, ktorá vypuklo v Banskej Bystrici, si pripomíname 29. augusta. Vďaka odboju proti fašistickému režimu sa tak Slovensko stalo víťaznou stranou v druhej svetovej vojne. „Uvidíme, či to zaradia do svojho programu,“ povedal premiér na margo pozvania. Pellegriniho v stredu v Moskve prijme jeho kolega, premiér Dmitrij Medvedev a vo štvrtok sa stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom.

Ten opakovane navrhujú ruskí komunisti. Ak by tento zákon prešiel, vojakom podieľajúcim sa na invázii a následnej okupácii Československa v auguste 1968 by priznali status vojnového veterána. Navrhovatelia zákona však hovoria aj o legitimite okupácie. „Iniciatívne to otvorím a budem sa pýtať, či je potrebné, aby sa otvárali staré rany. Budem nabádať ruských predstaviteľov, aby sa pokúsili urobiť všetko preto, aby to hlasovanie bolo opäť neúspešné a nevnášalo to tak do vzájomných vzťahov niečo, čo tam nepatrí,“ povedal premiér.

Vyjadril sa k daru pre Rusov

Premiér sa počas letu vyjadril aj k otázke daru pre ruských predstaviteľov. „Bude to protokolárna výmena darov. Budú to veci, ktoré reprezentujú umenie a folklórnu oblasť,“ povedal premiér. Otázka darov sa riešila počas premiérovej návštevy Washingtonu, kde bol pred mesiacom. Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi vtedy venoval bejzbalku, keďže jeho tréner bejzbalu pochádzal zo Slovenska. Jeho manželka Melania Trump dostala kroj.

Premiér Peter Pellegrini je na štvrodňovej návšteve Ruskej federácie. V stredu ho čaká rokovanie s premiérom Dmitrijom Medvedevom, vo štvrtok stretnutie s prezidentom Vladimírom Putinom. Od neho dostal aj pozvanie na Petrohradské ekonomické fórum, kde vystúpi v piatok. Premiér bude rečníkom v paneli venovanému udržateľnému rozvoju spolu s Putinom, generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov Antóniom Guterresom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !