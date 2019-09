Peter Forsberg prišiel so šokujúcim priznaním, o ktorom počas kariéry nehovoril

Až sedem rokov po skončení hráčskej kariéry priznal, že má problém so zrakom. "Jedným okom vidím na 60 percent," povedal v rozhovore pre švédsku verejnoprávnu televíziu SVT, upozornil na to portál hokej.cz. O tomto hendikepe 45-ročný Foppa doteraz verejne nehovoril. "Hral som s tým hokej odmalička. Čiastočne ma tento problém obmedzoval, ale dalo sa to prekonať," poznamenal s úsmevom Forsberg.