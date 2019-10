Peter Cehlárik sa v NHL dlho neohrial, Boston ho poslal späť na farmu

Slovenský útočník nazbieral v troch zápasoch aktuálneho ročníka NHL rovnaký počet bodov. V úvodnom dueli po povolaní do prvého tímu sa uviedol dvomi gólmi do siete Philadelphie, v nasledujúcom meraní síl si pripísal asistenciu. V doposiaľ poslednom profiligovom stretnutí proti New Yorku Rangers nebodoval.