Peter Budaj poslal radu hráčom v NHL, bývalý slovenský brankár spomína na svoju úspešnú kariéru

7.8.2019 (Webnoviny.sk) - Tvrdo pracujte, užívajte si zábavu a vážte si príležitosť pôsobiť v NHL, je to totiž špeciálna šanca, za akú by väčšina ľudí dala všetko. Taká je rada už bývalého slovenského brankára Petra Budaja hráčom, ktorí pôsobia v zámorskej hokejovej profilige. Príbeh slovenského gólmana priniesol oficiálny web NHL.

V polovici apríla stál 36-ročný rodák z Banskej Bystrice na ľade so spoluhráčmi aj svojimi deťmi. Bola to jeho rozlúčka so športovou kariérou v klube Ontario Reign zo súťaže AHL, vtedy bol Peter Budaj na ľade naposledy ako profesionálny hokejista. Trojnásobný účastník ZOH nemusel odísť, ale chcel.

Sedemnásť sezón v zámorí

Celý príbeh sa začal, keď mal Budaj len štyri roky a spolu s otcom sledoval zápas Kanady a Sovietskeho zväzu. "Kanaďania zvíťazili a ja som otcovi povedal, že chcem hrať hokej v Kanade," prezradil. Jeho otec váhal, či nejde len o impulzívne rozhodnutie mladého chlapca, ktorý však vytrval v presviedčaní až dovtedy, kým otec nesúhlasil a nevzal ho na zimný štadión. A zvyšok je už história...

Peter Budaj najprv okúsil kanadskú juniorskú OHL, v roku 2001 ho draftovalo Colorado Avalanche, z ktorého v lete 2011 zamieril do Montrealu, neskôr v NHL chytal aj za Los Angeles Kings a Tampu Bay Lightning. V ostatných rokoch pôsobil aj v AHL, kde aj definitívne skončil s kariérou profišportovca. Nielenže si splnil detský sen a hral hokej v Kanade, ale v zámorí strávil dlhé dve dekády, sedemnásť sezón ako profík.

Tútor pre mladších hráčov

Vždy vedel, že skončiť bude náročné, no skutočnosť, že odchod si vybral on sám, mu situáciu uľahčila. Nemusel tak čeliť vlne nezáujmu či skončiť pre problémy so zdravím. "Počas celej kariéry som bol požehnaný, že sa mi vyhýbali zranenia. Som veľmi vďačný za to, že som to potiahol takto dlho a končím z vlastnej vôle," poznamenal Budaj podľa NHL.com. Najmä počas ostatných sezón v klube AHL Ontario Reign bol akýmsi tútorom pre mladších spoluhráčov, vzorom mu v tom bol legendárny Joe Sakic.

"Prechod z juniorského hokeja medzi dospelých je veľmi ťažký. Pre chlapcov som chcel byť čo najlepším spoluhráčom, aby som im situáciu uľahčiť. Pamätám si, že počas mojich začiatkov v Colorade bol Joe Sakic kapitán Avalanche. Do šatne chodil ako prvý a na tréningoch si vždy ešte pridal záťaž. Veľa toho nenahovoril. Viedol nás však skutkami a taký je podľa mňa skutočný líder. Vodcovstvo znamená ísť príkladom - čo robiť a ako robiť. Verím, že som svojou troškou aj ja prispel k rozvoju chlapcov v tíme Reign," pokračoval Peter Budaj.

Naštartoval trénerskú kariéru

V budúcnosti už nebude odovzdávať svoje skúsenosti ako hráč, no chce nasledujúce generácie mladíkov naučiť všetko ako tréner. Chce ich učiť vodcovstvu, ako byť tímový hráč a to najdôležitejšie - užívať si to. "Užívam si prácu s deťmi. Je mnoho mladých ľudí, ktorí na sebe tvrdo pracujú a je vzrušujúce s nimi pracovať," myslí si slovenský gólman.

Od apríla ubehlo len niekoľko mesiacov, no Peter Budaj nemárnil čas. S rodinou sa stihol presťahovať do americkej Montany, aby s manželkou Taylor boli bližšie k jej otcovi. Medzičasom už naštartoval aj trénerskú kariéru, okrem rôznych hokejovo zameraných vzdelávacích kurzov bude pracovať ako asistent trénera na univerzite v Montane a pomáhať bude aj organizácii Los Angeles Kings pri výchove mladých brankárov.

Rodák spod Urpína priznáva, že hráčska kabína mu bude chýbať. "Všetci tí chalani, kamarátstva, súťaživosť, snaha byť každý deň čo najlepší. Je to však súčasť konca kariéry. Bolo potrebné si uvedomiť, že hokej je len dočasná záležitosť, športová kariéra nebýva dlhá."

Prioritu dostala rodina

Priznal tiež, že nastal čas, aby prioritou číslo jeden bola rodina. "Za ostatné roky sme sa často sťahovali, pre deti to bolo najťažšie. Znamenalo to zmenu školy, kamarátov. Teraz sme na tom tak, že by sme boli radi, keby sme už zostali natrvalo na jednom mieste - v Montane," doplnil Budaj podľa NHL.com.

Budajovci sa rozhodli čo najviac obmedziť svojim deťom prístup k televízii či videohrám, spolu trávia veľa času turistikou, cyklistikou či rybolovom. Ak deti nie sú v škole, často sú s rodičmi pri neďalekom jazera a nechýbajú ani početné grilovačky s priateľmi a rodinou. Peter Budaj chce čo najčastejšie sledovať svojich potomkov pri športových zápasoch. "Chcem s nimi stráviť čo najviac času. Budem ich brávať na zimný štadión a dám im šancu, aby zväčšovali svoju lásku k hre, ktorú ja tak milujem," poznamenal slovenský brankár.

Kolotoč NHL už Peter Budaj opustil, ale priniesol aj radu pre hráčov v zámorskej profilige: "Tvrdo pracujte, užívajte si zábavu a vážte si príležitosť pôsobiť v NHL. Je to totiž špeciálna šanca, za akú by väčšina ľudí dala všetko. Je to nádherná jazda ... a poriadne rýchla."

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !