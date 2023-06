Penta si chce cez Cigánikovej novelu zákona zvýšiť zisky, tvrdí Matovič (video)

Poslankyňa Národnej rady SR za SaS Janka Bittó Cigániková chce cez novelu zákona o zdravotných poisťovniach dramaticky zvýšiť zisky finančnej skupine Penta. Na tlačovej konferencii to uviedol líder hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič.

Upozornil na to, že za novelu zákona v prvom čítaní hlasovali všetci poslanci za stranu Smer-SD, hoci Robert Fico chcel zdravotným poisťovniam zakázať dosahovanie ziskov.

Novela zákona získala v prvom čítaní podporu aj od poslancov, ktorí budú v septembrových parlamentných voľbách kandidovať za Slovenskú národnú stranu, od poslancov z klubu SaS, aj od predstaviteľov strany Hlas-SD.

„Penta si chce dramaticky zvýšiť zisky a záhadne za to zahlasuje päť strán, ide pritom o 100-percentné zvýšenie ziskov pre poisťovňu Dôvera, teda pre Pentu,” uzavrel Matovič.

Poslanci v polovici mája posunuli do druhého čítania návrh poslankyne za stranu Sloboda a Solidarita Jany Bittó Cigánikovej regulovať zisk zdravotných poisťovní na základe kritérií kvality, ktoré budú zohľadňovať najmä kľúčové priority štátnej zdravotnej politiky. Okrem primeraného zisku vo výške jedného percenta z predpísaného poistného sa má umožniť tvoriť zisk do výšky jedného percenta z predpísaného poistného, ktoré bude naviazané výlučne na plnenie kritérií kvality zdravotných poisťovní.

Opätovne sa má tiež zaviesť maximálny limit výdavkov na prevádzkové činnosti zdravotných poisťovní namiesto určenia minimálneho limitu výdavkov na zdravotnú starostlivosť.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz