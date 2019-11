Penta sa obula do koalície PS/Spolu, ich Lex Haščák vníma ako populistický nezmysel

8.11.2019 (Webnoviny.sk) - Koalícia PS/Spolu predložila do parlamentu návrh zákona, ktorý dostal pomenovanie Lex Haščák. V praxi ide o dva zákony. Prvý má zakázať krížové vlastníctvo v zdravotníctve. Druhý rieši problematiku vlastníctva médií.

Návrh vníma Penta ako populistický nezmysel. „Nielen, že nerieši súčasné problémy slovenského zdravotníctva, ale môže výrazne ohroziť ďalšie súkromné investície do tohto sektora. Do obnovy slovenských nemocníc sme investovali už viac ako 200 miliónov eur. Spolu s plánovanými investíciami, napríklad do výstavby novej koncovej nemocnice v Bratislave, by investície Penty do slovenského zdravotníctva mali dosiahnuť takmer pol miliardy eur. Podpora takéhoto návrhu je zároveň útokom na zdravotnícke spoločnosti, ktoré dnes na Slovensku zamestnávajú viac ako 10-tisíc ľudí a ročne poskytnú starostlivosť viac ako piatim miliónom pacientom,“ píše sa v stanovisku Penty, ktoré agentúre SITA zaslal jej hovorca Gabriel Tóth.

Názor ľudí na Lex Haščák zisťoval aj prieskum, ktorý si koalícia PS/Spolu objednala po zverejnení údajnej nahrávky z kauzy Gorila, v ktorej vystupuje spolumajiteľ Penty Jaroslav Haščák. O takomto zákone počulo 43,3 percenta oslovených. Desatina respondentov (9,6 percenta) o návrhu počula a aj sa oň zaujíma a ďalšia tretina (33,7 percenta) zachytila takúto iniciatívu, ale nepozná ďalšie detaily. Viac ako polovica respondentov (53,3 percenta) o takomto návrhu zákona počula prvýkrát od anketára a ďalšie 3,4 percenta sa k otázke nevedeli vyjadriť.

