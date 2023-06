Peniaze z prvej eurofondovej výzvy proti pandémii môžu využiť zdravotníci, hasiči a záchranári

7.4.2020 (Webnoviny.sk) - Finančné prostriedky z prvej vyhlásenej eurofondovej výzvy na podporu opatrení proti dopadom pandémie koroanvírusu v objeme 13 mil. eur môžu využiť zdravotníci, hasiči a záchranári.

Informovala o tom v utorok podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) s tým, že výzva je otvorená do 30. apríla.

Vyhlásenie prvej výzvy je podľa nej výsledkom rokovaní medzi ministerstvami vnútra a zdravotníctva, pričom za dva týždne na úrade sa stretla so siedmimi ministrami. O peniaze na základe výzvy budú žiadať Ministerstvo zdravotníctva SR a Hasičský a záchranný zbor.

"Najväčším problémom sú ochranné pomôcky a testovanie. Táto eurofondová výzva bude zameraná práve na to, aby sme mohli čerpať to, čo potrebujú hasiči, záchranári a následne aj zdravotníci na vývoj projektov, ktoré by mohli pomôcť v testovaní," povedala Remišová. Výzvu označila za prvý krok v snahe presmerovať eurofondy tam, kde sú v aktuálnej situácii najviac potrebné.





"Rokovania s ostatnými ministrami stále pokračujú. Dnes (v utorok) som sa stretla s ministrom dopravy a hľadáme prostriedky na to, ako eurofondy, ktoré ešte nie sú zazmluvnené, môžeme presmerovať tam, kde ich ľudia najviac potrebujú," podotkla vicepremiérka s tým, že s Európskou komisiou sú denne v kontakte.





Remišová sa dohodla s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO), že vytvoria podmienky na financovanie potrebných aktivít rezortu zdravotníctva prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.





Rezort vnútra ako sprostredkovateľský orgán tohto programu tak umožnil ministerstvu zdravotníctva získať peniaze na rozšírenie testovacej infraštruktúry a zabezpečenie diagnostických setov.





Vicepremiérka sa s ministrom vnútra dohodla aj na ďalšom projekte v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na manažment mimoriadnych udalostí. Hasiči budú môcť v rámci nej čerpať eurofondy na nákup ochranných pomôcok a na mzdy.





Úrad vicepremiérky pripravuje aj ďalšie zložitejšie kroky na presúvanie prostriedkov EÚ medzi jednotlivými operačnými programami.





"Preto aj urgujem mojich rezortných kolegov, aby tieto analýzy prišli veľmi rýchlo, aby sme mohli presúvať prostriedky na boj s koronavírusom vo veľmi krátkej dobe, pretože ľudia, ekonomika, zdravotníci, podnikatelia, živnostníci tieto prostriedky veľmi potrebujú," poznamenala Remišová.





Vicepremiérka povedala, že sa snažia presmerovať eurofondy aj na výskumné projekty. "Mali sme rokovanie aj s ministrom školstva, kde v strategickom výskume je jedna z výziev určená pre zdravotníctvo. A v rámci tejto výzvy, ktorú by sme takisto chceli otvoriť v najbližšom čase na podstatne vyššiu sumu, by sa mohli prihlasovať aj slovenskí vedci, výskumníci," dodala Remišová. Tak by sa podľa nej mohli vyvíjať aj výskumné projekty, napríklad na testovanie, ktoré môžu pomôcť v boji s koronavírusom.

