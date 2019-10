Peniaze od USA nie sú pomoc, tvrdí Paška. Podľa Osuského je to jediná krajina, ktorá do nás investuje

BRATISLAVA 24. marca (WebNoviny.sk) – Bezpečnosť Slovenska v súvislosti s pomocou Spojených štátov amerických pri modernizácii vojenských letísk boli hlavnou témou diskusie medzi poslancom Slovenskej národnej strany (SNS) Jaroslavom Paškom a poslancom za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Petrom Osuským.

Ako v relácii RTVS O 5 minút 12 vyhlásil Paška, 105 miliónov amerických dolárov do letísk na SR nie je pomoc Slovensku, ale investícia pre amerických vojakov na území SR.

Slovensko o také projekty nežiadalo

Osuský zareagoval, že je to jediná krajina, ktorá je ochotná postaviť na nohy našu obranyschopnosť, iné krajiny, ani zo Severoatlantickej aliancie, do nás neinvestujú.

„Ak by Amerika prešla do izolacionistickej pozície, ktorej sa Európska únia tak bojí, tak by nič stavať nemusela. Ak sa niekto domnieva, že obyvateľ Alabamy si myslí, že sa má bezpečnejšie, lebo v Kuchyni je rozšírená letisková plocha, tak sa mýli,“ povedal Osuský s tým, že daňovému poplatníkovi vo Winsconsine predsa nemôže záležať na európskej obrane viac, ako nám samým.

Podľa Pašku Slovensko také projekty, ako ponúka Washington, nežiadalo a ani nepotrebuje. „Ich (Američanov, pozn. SITA) cieľom je vybudovať muničné sklady, najskôr 30, neskôr ďalších 15. Až potom chcú rekonštruovať plochy tak, aby tam mohli pristávať ťažké lietadlá Hercules,“ tvrdí Paška.

Zmluva je nadradená ústave

Slovenská národná strana okrem toho tvrdí, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ani nemá mandát na to, aby o rokovaniach o takejto zmluve rokovalo. Je podľa nich nad rámec schváleného Programového vyhlásenia vlády SR. Prvé kroky Miroslava Lajčáka teda mali viesť na Koaličnú radu, aby mu predsedovia strán na to dali mandát.





„Premiér síce zadefinoval rámce v rokovaniach, ale tie sú prekročené už v úvode zmluvy. Tá zmluva je nadradená ústave. Oni chcú prístup pre ich ozbrojené sily kdekoľvek na Slovensku a chcú, aby ich vojaci fungovali na Slovensku podľa americkej jurisdikcie,“ tvrdí Paška.

Ide teda podľa neho o ohrozenie suverenity. Na poznámku, že predsa aj SNS teraz predkladá návrhy zákonov, pri ktorých koalíciu obišli, Paška zareagoval, že ich zákony nie sú nadradené ústave.

Hazard s bezpečnosťou Slovenska

Osuský argumentoval, že minister, ale ani vláda, zmluvu nemôžu odsúhlasiť, to môžu len poslanci Národnej rady SR. „Toto je búrka, ktorá nie je ani v šerbli,“ povedal Osuský v narážke na to, že nie je ešte známy finálny návrh zmluvy.





To, čo sa deje, je podľa poslanca SaS "naháňanie preferencií strany, ktorá tuší, že pod jej nohami puká ľad". „Je to hazard s bezpečnosťou Slovenska,“ povedal na margo postoja SNS.





Paškovi pripomenul, že práve za éry ministra SNS Petra Gajdoša miznú granáty a náboje zo skladov a „dogazdovali sme“ to do štádia, keď máme dve polofunkčné stíhačky. Zmluva o obrannej spolupráci s USA je podľa neho tak vážna záležitosť, že ju nemôže stopnúť deväťpercentná strana.





A pokiaľ ide o to, že zmluva nevychádza z programového vyhlásenia vlády, Osuský pripomenul, že to vzniklo v roku 2016 a ponuka od amerického kongresu prišla neskôr. Preto mu to teraz príde také, akoby Slovensko nemalo rokovať o brexite, keďže ani ten sa v programovom vyhlásení vlády nespomína.

Obdobná zmluva u Maďarov

Táto zmluva bude aj predmetom utorkovej Koaličnej rady. Podľa Pašku rokovania nemôžu pokračovať a Gajdoš nemá na základe čoho ďalej o zmluve rokovať. Osuský zareagoval, že obdobnú zmluvu má podpísanú sedem krajín a momentálne o jednej takej rokuje aj maďarský parlament.





„Nikto nemôže povedať, že Viktor Orbán nemá nadštandardné vzťahy s Vladimirom Putinom, napriek tomu mu táto zmluva neprekáža,“ dodal Osuský.

