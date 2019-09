Pellegriniho vláda schválila nomináciu Šefčoviča do Európskej komisie

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) – Slovensko aj do ďalšej Európskej komisie opätovne navrhne Maroša Šefčoviča. Ten je momentálne podpredsedom Komisie pre Energetickú úniu.

Očakáva sa, že Šefčovič by mohol získať jeden z vrcholových európskych postov, najpravdepodobnejším sa javí miesto vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Šefčovič pôsobí v Európskej komisii od roku 2009, funkčné obdobie vznikajúcej európskej exekutívy je 2019 – 2024.

Nomináciu Šefčoviča v stredu odobrila vláda. Ako sa píše v liste premiéra Petra Pellegriniho do Bruselu, premiér verí, že Šefčovičove doterajšie skúsenosti, profesionalita, osobné a morálne kvality budú opäť kvalitným príspevkom Slovenska do úspešného pôsobenia novej Komisie.

Šefčoviča podporujú aj ostatné krajiny V4

Šefčoviča v snahe získať jednu z vrcholových pozícii podporujú aj ostatné krajiny Visegrádskej štvorky – Česko, Maďarsko a Poľsko. Očakáva sa, že Šefčovič by sa mohol stať vysokým predstaviteľom EÚ pre spoločnú bezpečnostnú a zahraničnú politiku.

Tento post tradične patril európskym socialistom. Obvyklí spojenci - európski socialisti a ľudovci, však v májových eurovoľbách prišli o väčšinu v EP a budú potrebovať ďalšieho spojenca. Európske posty sa tak nerozdelia medzi dve, ale tri frakcie. Do koalície by k sebe mali pribrať aj liberálov, očakáva sa spolupráca aj so Zelenými.

O nominácii Šefčoviča na jeden z vrcholových európskych postov hovoril minulý týždeň aj predseda vlády Peter Pellegrini s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom. Ten bol na návšteve Slovenska. O obsadzovaní postov budú lídri rokovať vo štvrtok a piatok na Európskej rade v Bruseli.

Zvolia aj 14 podpredsedov

Obsadzovanie unijných postov prichádza po májových voľbách do Európskeho parlamentu. Nových poslancov čaká najbližšia schôdza začiatkom júla. Budú na nej voliť predsedu EP aj 14 podpredsedov. Od rozdelenia politických síl v novom europarlamente sa odvíja aj tvorba európskej exekutívy - Európskej komisie.

Únia musí nájsť najprv dohodu na nasledovníkovi Jeana-Clauda Junckera. Potom sa bude zostavovať celá Komisia, ktorú musia europoslanci odobriť. Podľa zaužívaných pravidiel by mal post predsedu Európskej komisie pripadnúť ľudovcom, keďže získali v europarlamente najviac kresiel.

Mandát súčasnej Komisie sa končí koncom októbra. Od začiatku decembra bude aj nový predseda Európskej rady. Koncom októbra končí na svojom poste aj šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi. Pri obsadzovaní najvyšších pozícií v EÚ sa berie do úvahy politické rozloženie síl, regionálne zastúpenie aj zastúpenie žien.

