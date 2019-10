Pellegriniho vláda bude rokovať o vyšších vianočných príspevkoch aj o podpore nájomných bytov

Túto dávku by okrem toho malo získať o 52-tisíc dôchodcov viac ako v súčasnosti. Maximálna výška dôchodku alebo úhrnu dôchodkov s nárokom na vianočný príspevok by totiž mala stúpnuť zo súčasných 60 % na 65 % priemernej mzdy na Slovensku. Na výplatu vianočného príspevku by malo v tomto roku smerovať 153,1 mil. eur.