Pellegriniho Hlas-SD predbehol Matovičovo OĽaNO, do parlamentu by išli aj progresívci a KDH

18.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ak by sa voľby do Národnej rady SR (NR SR) konali v októbri, vyhrala by ich strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 18,7 percenta. Vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) skončilo na druhom mieste, svoj hlas by mu odovzdalo 15,1 percenta voličov.

Prvú trojicu uzatvára koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) s 10,7 percentami. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre televíziu Markíza uskutočnila agentúra Focus od 7. do 15. októbra na vzorke 1 014 respondentov.

Do NR SR by sa celkovo dostalo osem politických subjektov. Na ďalších miestach sa umiestnili strana Smer -sociálna demokracia (Smer-SD) so ziskom 10,5 percenta, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) s 9,8 percentami, Sme rodina získala 7,3 percenta hlasov, Progresívne Slovensko (PS) 5,4 percenta a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 5,2 percenta.





Do parlamentu by sa nedostala tesne vládna strana Za ľudí so ziskom 4,8 percenta, Strana maďarskej komunity (SMK) s 3,2 percentami, Most-Híd s 2,4 percentami, Dobrá voľba s 2,1 percentami, Slovenská národná strana (SNS) s 2,1 percentami či strana Vlasť so ziskom 1,6 percenta.









Názov politického subjektu Preferencie v percentách Hlas-SD 18,7% OĽaNO 15,1% SaS 10,7% Smer-SD 10,5% ĽSNS 9,8% Sme rodina 7,3% PS 5,4% KDH 5,2% Za ľudí 4,8% SMK 3,2% Most-Híd 2,4% Dobrá voľba 2,1% SNS 2,1% Vlasť 1,6%

