Pellegrini si želá rozvoj spolupráce s Čínou, v pláne je širokorozchodná trať aj prekladisko

DUBROVNÍK 12. apríla (WebNoviny.sk) - Doprava a tranzit, veda, výskum a moderné technológie a potravinárstvo, sú tri oblasti hospodárstva, kde môže Slovensko reálne spolupracovať s Čínou.

Uviedol to v piatok na samite 16 krajín CEEC (krajiny strednej a východnej Európy) a Číny v Dubrovníku po skončení ekonomického fóra premiér SR Peter Pellegrini. Zároveň dodal, že bude veľmi rád, ak sa Slovensko bude v spolupráci s Čínou v najbližších mesiacoch posúvať vpred.

Snaha o obojstranný tranzit

V oblasti dopravy Slovensko počas ekonomického fóra v piatok podľa premiéra prezentovalo snahu byť zapojené do obojsmerného tranzitu tovaru medzi Čínou a Európskou úniou. "Okrem širokorozchodnej trate máme v pláne vybudovať na východe Slovenska aj veľký terminál, ktorý by fungoval ako prekladisko tovaru z a do Číny," ozrejmil Peter Pellegrini.

Pri moderných technológiách sa Slovensko chce podľa premiéra zamerať na snahu vytvoriť v Bratislave centrum excelentnosti (CE). CE je organizácia výskumu a vývoja, ktorá je zapojená do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce s pridanou hodnotou pre európsky výskumný priestor. "V ňom by sme sa chceli zamerať na moderné technológie, konkrétne na blockchain, ktorý je novým fenoménom. Boli by sme radi, keby sa tento výskum a vývoj v tejto oblasti zo 16 krajín CEEC sústredil práve u nás v Bratislave," pokračoval premiér.

Šanca presadiť kvalitu v Číne

Oblasť obchodovania s poľnohospodárskymi produktmi s Čínou sa podľa premiéra výrazne zlepšila už v piatok po podpísaní certifikačného protokolu o vývoze slovenských mliečnych výrobkov do Číny.

"Som veľmi rád, že sa po mnohých rokoch negociácií celý administratívny proces ukončil a Slovensko sa dostalo k finálnemu výsledku. Teraz je len na našich potravinároch, aby začali ponúkať svoje mliečne produkty na čínskom trhu a presadili sa. Ak sa budeme prezentovať na čínskom trhu kvalitou, tak sa tam aj presadíme," dodal. Okrem mliečnych výrobkov má mať Čína podľa riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozefa Bíreša, ktorý protokol o mlieku v piatok podpísal, záujem aj o slovenské mäso, víno či pekárenské výrobky.

