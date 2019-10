Pellegrini si nemyslí, že by sa k zmene volebných pravidiel mala viesť celospoločenská diskusia

27.6.2019 (Webnoviny.sk) - Premiér Peter Pellegrini si nemyslí, že by sa k novým pravidlám pre politické strany mala viesť celospoločenská diskusia. „Je to zákon o politických stranách a kampaniach, tak kto iný, ako strany, by sa k tomu mal vyjadrovať," novinárom to povedal po rokovaní Výboru NR SR pre európske záležitosti.

Reagoval tak na to, že parlament expresne rýchlo schválil zmeny pravidiel pre politické strany. „Osem mesiacov pred voľbami nie je taká dramatická vec, že by sa teraz na to nestihol niekto adaptovať. Ide len o ohraničenie limitov, nie je to zásah do politickej činnosti strany či kampane. Parlament sa rozhodol, že povie, koľko miliónov eur by malo natiecť do politickej strany. Ja na tom nevidím nič zlé," dodal predseda vlády.

