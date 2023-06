Pellegrini sa odťahuje od Smeru, ale nemôže úplne. Podľa Erika Kaliňáka to hrá na dva tábory

Nepribuchnúť si dvere pred možnými partnermi v opozícii, ale ani v koalícii. Rovnako to platí aj o voličoch týchto táborov, ktorí môžu byť žriedlom na vyživovanie Hlasu-SD. Tak približne vyzerá stratégia lídra tejto strany Petra Pellegriniho.

Aj áno, aj nie vyznela Pellegriniho odpoveď nedávno v relácii TV Markíza Na telo, keď reagoval na otázku, či si vie predstaviť koalíciu so stranou Smer-SD po ďalších voľbách.

Najskôr povedal, že si nemyslí, že predčasné voľby automaticky znamenajú návrat koalície Hlas – Smer. Neskôr však na naliehanie o možnej koalícii odvetil: „Na základe ich správania sa k nám zatiaľ nie.“

Pellegrini vlani pred Vianocami v rozhovore pre portál Webnoviny.sk považoval za predčasné odpovedať na to, či by Smer-SD zobral do vlády. „Smer bude tiež musieť dokázať, že sa cez voľby do parlamentu dostane,“ vyjadril sa vtedy.

Konkurenti a partneri zároveň

V poslednom prieskume verejnej mienky agentúry Polis pre reláciu Na hrane TV JOJ by voľby vyhral Hlas s podporou 21,7 percenta. Smer by volilo 8,5 percenta opýtaných, čo je necelá tretina ľudí, ktorí by v prípadných voľbách odovzdali svoj hlas.

Hlas aj Smer opakujú, že ako sociálno-demokratické strany majú k sebe blízko, ale pravdou tiež je, že sú zároveň konkurentmi. Zreteľne sa to ukázalo aj tento týždeň, keď šéf Smeru Robert Fico poučoval Pellegriniho, ako má vzniknúť petičný výbor na zber podpisov za predčasné voľby.





Zaujímavé bude, ako odštartuje petičná akcia v čase núdzového stavu a zákazu vychádzania. Medzi výnimky vláda nezaradila zber podpisov na vyhlásenie referenda o predčasných voľbách.

Pellegrini koketuje so Sulíkom, tvrdí Kaliňák

Odťahovanie Pellegriniho od Smeru a jeho neisté vyjadrenia o možnej spoločnej koalícii podľa podpredsedu Smeru Erika Kaliňáka odkrývajú liberálnejšie zaradenie šéfa Hlasu.





„Nikdy neodmietol spoluprácu s bývalým prezidentom pánom Kiskom. Veľmi rád koketuje so Sulíkom. Počuli sme vyjadrenie poslanca zo Sme rodina na sociálnej sieti, že sú tam nejaké vopred dohodnuté partie medzi Sulíkom a Pellegrinim,“ povedal Webnovinám.

Podľa Kaliňáka je líder Hlasu možno vnútorne presvedčený, že by ďalšia koalícia mala vyzerať v štýle Hlas – SaS – Progresívne Slovensko alebo so Sme rodina.





V Smere podľa neho nechápu vyjadrenie, že by sa mali zle správať k Pellegrinimu. „My sme to nepochopili vzhľadom na to, čo on spravil Smeru,“ zdôraznil Kaliňák na adresu Pellegriniho.





Podpredseda Smeru si myslí, že predseda Hlasu hrá na dva politické tábory, aby mohol v budúcnosť nájsť ďalšieho partnera do koalície. Za zvláštnu považuje Kaliňák orientáciu Pellegriniho na liberála Richarda Sulíka.





„Na rozdiel od Matoviča a Kollára však verím Sulíkovi. Je to autentický liberál, ktorý bojuje za koncerny a veľké firmy, ale neviem, či Pellegrinimu, ktorý sa označuje za sociálneho demokrata, prinesie úspech, ak priznáva, že mu je bližší Sulík,“ vyjadril sa Kaliňák.

SaS nechce špekulovať

V uplynulých mesiacoch sa Pellegrini o šéfovi SaS Sulíkovi zmienil, že má vo vláde „príčetné“ názory. Po ohlásení strany Hlas Sulík tento politický subjekt automaticky nevylúčil zo zoznamu neprijateľných. Hovoril, že si treba počkať, čo sa z neho „vykľuje“.





Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová Webnovinám povedala, že nepočula vyjadrenie Pellegriniho o tom, že by zatiaľ do koalície so Smerom nešiel.





„Hlas je hlasom Smeru. Strana SaS má platné uznesenie, že nebude spolupracovať so stranou Smer, SNS a ĽSNS,“ upozornila Zemanová Za predčasné považuje teraz špekulovať o tom, čo bude za tri roky.

Politicky samovražedná koalícia

Podľa politológa Jozefa Lenča si možno Pellegriniho vyjadrenia vyložiť tak, že by so Smerom išiel do koalície iba vtedy, keby nebola iná možnosť. Ak však budú preferencie strán podobné ako v súčasnosti, politológ si nemyslí, že by Pellegrini chcel vládnuť so Smerom.





„Nedalo by sa to, ak by sme spočítali percentá. Ak by aj Hlas zobral do koalície Smer, ako možný koaličný partner by mu zostal Kotleba a aj to len teoreticky. Druhý dôvod je, že by to bola politická samovražda Pellegriniho. Viacerí jeho ľudia by mali problém byť v koalícii so Smerom a prípadne s Kotlebom,“ zhodnotil Lenč.





Prípadné vládne zoskupenie strán Hlas – SaS – Progresívne Slovensko označil politológ za ukážkové. Najväčším problémom pre SaS by bolo vysvetlenie tohto kroku voličom. „Po tejto chaotickej vláde, nech to trvá akokoľvek dlho, by mohlo ísť o pomerne pokojné vládnutie,“ uzavrel Lenč.

