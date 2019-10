Pellegrini sa objavuje medzi menami na post predsedu Európskej rady, vníma to ako kompliment

27.6.2019 (Webnoviny.sk) - Premiér Peter Pellegrini vníma to, že sa objavuje medzi možnými menami na post predsedu Európskej rady aj on, ako kompliment. "Zatiaľ sa so mnou nelúčte a keby náhodou, tak sa prídem rozlúčiť," povedal premiér na štvrtkovom Výbore NR SR pre európske záležitosti.

Spomínajú sa viaceré mená

Podľa Pellegriniho sa v tejto súvislosti spomínajú viaceré mená, preto by sme mali ostať pri zemi. "Hovorí sa aj o iných premiéroch mimo krajín V4. Hovoríme o viacerých menách z Bulharska či Chorvátska. Máme s nimi ja aj iní kolegovia dobré vzťahy," dodal premiér s tým, že nevykonáva konkrétne kroky, aby ho na tento post nominovali.

V týchto dňoch lídri krajín Európskej únie rozhodujú o tom, kto sa stane novým predsedom Európskej komisie, Európskej rady, šéfom európskej diplomacie či šéfom Európskej centrálnej banky. Debata vyvrcholí v nedeľu 30. júna na mimoriadnom summite premiérov a prezidentov EÚ.

Pellegrini svoj záujem v minulosti odmietol

Do úvahy musia brať výsledky volieb do Európskeho parlamentu, regionálne rozloženie aj rodovú rovnosť. Slovensko má záujem, aby jednu z kľúčových funkcií zastával súčasný podpredseda EK Maroš Šefčovič.

Hoci sa objavilo aj Pellegriniho meno, ten nepriamo svoj záujem už v minulosti odmietol. Momentálne je predsedom Európskej rady Poliak Donald Tusk.





