Pellegrini sa chce Fica pýtať na výroky o Mazurekovi a Rómoch, podľa premiéra sú nebezpečné

8.9.2019 (Webnoviny.sk) - O schvaľovaní výrokov odsúdeného Milana Mazureka (ĽSNS) predsedom Smeru-SD Robertom Ficom sa chce rozprávať premiér a podpredseda Smeru Peter Pellegrini. Ficove výroky o tom, že s Mazurekom vlastne slovenský národ súhlasí, sú podľa premiéra nebezpečné.

„Budem si musieť zavolať pána predsedu a spýtať sa, či ide o novú doktrínu, alebo ide o individuálne výroky,“ povedal v relácii V politike televízie TA3 Pellegrini na margo Ficovho videa na oficiálnom profile Smeru-SD na Facebooku.

Pellegrini potvrdil, že hoci sleduje projekt exministra Tomáša Druckera a drží mu palce, nateraz ostáva v Smere a chce urobiť všetko pre to, aby strana prichádzala s dobrými myšlienkami a ponúkla vo voľbách kvalitné mená.

„Aj nateraz zastávam presvedčenie, že musím urobiť všetko, aby sa Smer nadýchol a bol rešpektovanou stranou,“ povedal premiér. Na otázky, či už sú s Ficom dohodnutí, kto bude jednotkou strany, Pellegrini povedal, že žiadne dohody ešte nie sú uzavreté.

Premiér si ctí odkaz SNP

Pellegrini v diskusnej relácii zdôraznil, že aj ako Banskobystričan si hlboko ctí odkaz Slovenského národného povstania a odmieta akúkoľvek spoluprácu so stranou, ktorá popiera holokaust.

„Nemôžem sa stotožniť ani zmieriť s výrokmi predsedu, že človek, ktorý bol právoplatne odsúdený za svoje výroky, že vlastne ani odsúdený nemal byť,“ pokračoval predseda vlády. Pellegrini vyčíta Ficovi, ako o rómskej otázke hovorí a pripomenul, že samotný Fico bol desať rokov premiérom.





Myslí si, že sa o rómskej otázke dá rozprávať slušne, priznať si, čo sa podarilo, ale aj čo sa nepodarilo. „Čo budeme robiť, ak niekto zaútočí na nejakého Róma a bude sa obhajovať tým, že veď si to myslí aj predseda najsilnejšej strany. Toto je nebezpečné, takéto reči nemôžeme viesť. Musíme to odsúdiť,“ povedal Pellegrini.

Možný odchod Pellegriniho zo Smeru-SD

Na otázku, ako je to s možnou spoluprácou so stranou Ľudová strana Naše Slovensko, Pellegrini akúkoľvek spoluprácu odmietol – aj v rámci koalície, aj fungovanie vlády s tichou podporou tejto strany.





„Demokracia na Slovensku nemôže visieť na šnúrke od Kotlebových gatí. Nikdy v živote nebudem súčasťou vládnej koalície, ktorej súčasťou by mala byť ĽSNS alebo ju ticho podporovala,“ povedal premiér. Tvrdí, že takýto postoj zastáva gro sociálnych demokratov. Spoluprácou by podľa neho popreli všetkých hrdinov zo SNP, všetkých, ktorých fašisti a nacisti popravili a zakopali do masových hrobov, vypálili ich dediny.





Na otázky o svojom možnom odchode zo strany Pellegrini zareagoval, že momentálne sa snaží urobiť všetko pre to, aby strana do volieb išla s rozumnými myšlienkami a postavila na kandidátku čo najlepších ľudí. „Je to moja priorita aj povinnosť. To je to, čo teraz robím. Aký bude výsledok, to je teraz predčasné hovoriť,“ povedal premiér o svojej politickej budúcnosti.





V médiách sa špekulovalo, že by sa mohol spojiť s exministrom zdravotníctva a vnútra Tomášom Druckerom. Pellegrini vraví, že s ním neudržiava kontakty, ale jeho počin sleduje a drží mu palce. Je mu sympatické, že Drucker prichádza s programom pre mladých aj seniorov. Bude rád, ak sa na politickej scéne objaví pragmatický projekt, ktorý chce riešiť problémy, nielen sa hašteriť.

