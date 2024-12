Pellegrini: Rokujeme o tom, či vydáme Fica spráchnivenému systému spravodlivosti

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) nepodporí vydanie poslanca a predsedu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica na väzobné stíhanie. Neurobila by tak ani v prípade koaličného poslanca. V parlamentnej rozprave to povedal predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini s tým, že ide o proces, ktorý je viac politický, ako snahou o získanie pravdy.

Pellegrini skritizoval Matovičov výrok

„Žiaľ, Slovensko štandardným demokratickým a právnym štátom nie je,“ povedal šéf Hlasu-SD. Podľa neho sa žiadny občan nemôže na sto percent cítiť bezpečne. Poukazoval na nahrávky vyšetrovateľov že „treba robiť“ Roberta Fica, Roberta Kaliňáka a Petra Pellegriniho.

„Ešte budeme svedkami stokrát zmenených výpovedí kajúcnikov a netušíme, aké benefity za to dostávajú,“ hovoril Pellegrini. Upozornil, že je pätnásť alebo šestnásť vyjadrení Ústavného súdu SR, že sa porušili ľudské práva ľudí, ktorí boli vo väzbe.

Kritizoval niekdajšie vyjadrenie Igora Matoviča (OĽaNO), že opozícia má ticho šúchať nohami a čakať, kedy príde po ňu Národná kriminálna agentúra.

Spráchnivený systém spravodlivosti

Pellegrini uviedol, že poslanci nerokujú, či bude niekto trestne stíhaný, ale „či jedného z nás vydáme Špecializovanému trestnému súdu“, aby bol väzobne stíhaný a teda, či „vydáme človeka tomuto spráchnivenému systému spravodlivosti“.

Podľa obvinenia, ktorému čelí šéf Smeru-SD, by politické hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) bolo, ako uviedol Pellegirni, „trikrát organizovanou zločineckou skupinou od nástupu k moci“. „Ak si páni myslia, že ich to obíde, aby neboli prekvapení,“ poznamenal Pellegrini.





Šéf Hlasu-SD si myslí, že vládnej koalícii ide „o skalp“ a mať fotku politického oponenta v putách. Pellegrini uviedol, že jediné úspechy Matoviča sú len ľudia v kolúznej väzbe okrem kajúcnikov. Ďalším dôvodom, prečo sa o Ficovi rokuje v parlamente, je podľa Pellegriniho prekryť neschopnosť vlády riadiť krajinu a prijímať protiinflačné opatrenia.





„Nič nemáme v parlamente, čo sa týka ochrany ľudí pred zdražovaním,“ vyhlásil a dodal, že hrozí „obrovská bieda“ a táto vláda „sa odbavuje“ na tom, že chce zobrať poslanca do väzby.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.