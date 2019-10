Pellegrini pripustil výmenu na poste ministra financií, Kažimír má záujem o pozíciu šéfa NBS

BRATISLAVA 4. októbra (WebNoviny.sk) - Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) má záujem o pozíciu guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) a nie je vylúčené, že sa o toto miesto bude uchádzať ešte počas aktuálneho volebného obdobia. Rezort financií by tak dostal nového šéfa. Vo vôbec prvej politickej debate v TV Pravda to potvrdil predseda vlády Peter Pellegrini.

Zmena na poste guvernéra NBS

Pravda sa v stredu predstavila svojím novým projektom TV Pravda a prvým hosťom v televíznej diskusii Ide o Pravdu, ktorú moderovala Zuzana Martináková, bol premiér Peter Pellegrini. Ten po prvý raz verejne vyhlásil, že na pozícii ministra financií v jeho vláde možno dôjde k výmene.





"Môžem potvrdiť, že v prípade, že by malo dôjsť k zmene na poste guvernéra NBS, tak pán podpredseda vlády a minister financií by určite mal ambíciu zúčastniť sa súboja o takýto post. To je pravda. O tom sa veľa špekuluje a ja to môžem takto oficiálne potvrdiť," povedal Pellegrini.





Nevylúčil, že k tejto zmene by mohlo dôjsť ešte do konca tohto roka. "Otázka je, aký plán so svojím životom a kariérou má terajší guvernér NBS, pretože od neho všetko závisí. V prípade, že by Jozef Makúch urobil nejakú zmenu vo svojom pôsobení, tak potom môžeme hovoriť o týchto otázkach," vyhlásil premiér.

Pellegrini sa s Kiskom radiť nebude

Kto by sa mohol stať novým ministrom financií, predseda vlády nepovedal, oznámil však, že o tejto nominácii sa s prezidentom Andrejom Kiskom radiť nebude.





"Pán prezident by sa k novému ministrovi financií nemal momentálne ani slovkom vyjadrovať, pretože si myslím, že je v ostrom konflikte záujmov. Prebieha vyšetrovanie aj zo strany Finančnej správy, ktorá spadá pod ministra financií, jeho aktivít, jeho firiem, jeho kampane. Pán prezident by mal ďalekým krokom obchádzať nominanta na ministra financií a mal by akceptovať každého, koho navrhne predseda vlády. Pretože ak by sa chcel vyjadrovať a robiť personálnu politiku na ministerstve financií, zaváňalo by to možno aj tým, že by chcel mať kontrolu nad tým, ako dopadnú daňové kontroly, ktoré prebiehajú v jeho firmách," myslí si Pellegrini.

Lajčák ako kandidát na prezidenta

O budúcom prezidentovi má premiér jasno, hoci sa Smer-SD so zverejnením svojho kandidáta neponáhľa. Urobiť tak mal do konca septembra. Podľa Pellegriniho sa však netreba zamerať na termín, kedy oznámia meno, ale na kvalitu kandidáta.





Predseda vlády chce, aby ním bol Miroslav Lajčák. Ten svoju kandidatúru opakovane odmieta už od januára. "Želal by som si mať na čele štátu takého prezidenta, ako je minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Je to človek, ktorý by dokázal otvárať dvere na tých najvyšších poschodiach zahraničnej politiky, vytvárať slovenskému priemyslu, biznisu, obchodom prostredie, aby Slovensko expandovalo. To je úloha prezidenta," konštatoval Pellegrini, ktorý verí, že šéf rezortu diplomacie ešte svoje rozhodnutie zváži. Zároveň však dodal, že v prvom rade musí chcieť kandidovať samotný Lajčák.

