Pellegrini požiadal prezidenta Kisku, aby nepoškodzoval trvale obraz Slovenskej republiky

BRATISLAVA 27. októbra (WebNoviny.sk) - Premiér SR Peter Pellegrini v relácii RTVS Sobotné dialógy požiadal prezidenta SR Andreja Kisku, aby nedezinterpretoval informácie a nepoškodzoval trvale obraz Slovenskej republiky.

„Keď vidím, čo sa deje okolo prezidenta, aj na základe piatkového rozhodnutia súdu, teraz pravdepodobne požiadam Slovenskú informačnú službu (SIS), či majú informácie o pôsobení pozemkovej mafie v podtatranskej oblasti. Môžem to urobiť, a ak mi príde správa, že sú tu ľudia, ktorí okrádajú ľudí, môžem povedať, že som dostal správu o prepojení pozemkovej mafie na prezidenta, lebo od nich nakupoval. Bolo by to fér? Mňa ako predsedu vlády veľmi trápi, že namiesto toho, aby si pripomenul výročie vzniku Československa, vytvára na krajinu negatívny obraz,“ premiér tak reagoval na pondelkovú správu, že Kiska dostal od SIS dokumentáciu, ktorá mapovala pôsobenie organizovaného zločinu na východnom Slovensku.

Pellegriniho mrzí prekrútenie faktov

Prezident to uviedol na blogu spravodajského portálu s tým, že dokument obsahoval konkrétne mená ľudí, firiem či poberateľov agrodotácií. „Išlo o niekoľkostranový a pomerne podrobný dokument, aké bežne od SIS nedostávam,“ uviedol prezident.

Doplnil, že aj napriek podrobným informáciám, ktoré správa obsahovala, orgány činné v trestnom konaní nekonali. Naopak, podľa Kisku mali podvody s dotáciami krytie na najvyšších miestach polície, prokuratúry či politiky. Správu od tajnej služby si vyžiadal prezident po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Pellegriniho veľmi mrzí, že keď chce niekto škodiť Slovensku a pravdepodobne aj vláde, prekrúti fakty.





V týchto dňoch si pripomíname 100. výročie vzniku Československa. Podľa prieskumu majú Česi vznik spoločnej krajiny na druhom mieste v historických míľnikoch, kým my na ôsmom. „Pre mňa je dôležitejšie, či sú Slováci hrdí na Slovenskú republiku, či sú hrdí na jej vznik, a keď toto majú v srdci, je jedno, ako zoradia udalosti osmičkových rokov do rebríčka,“ povedal premiér s tým, že je hrdý, „že Slováci majú svoj vlastný štát, svoju republiku, ktorej sa darí ako nikdy predtým a želám jej, aby sa jej darilo tak aj naďalej“.

Prekvapený z odchodu Maďariča

Poslanec NR SR a exminister kultúry Marek Maďarič vo štvrtok oznámil, že odchádza z koalície aj zo strany Smer-SD.





„Nechcem seba ani svojich kolegov v koalícii privádzať do situácie, keď ako koaličný poslanec nehlasujem za čoraz viac vládnych alebo koaličných návrhov. Nechcem byť zároveň súčasťou koalície, v ktorej má hlavné slovo politik, ktorý si berie za vzor orbánovskú politiku oslabovania demokracie a odklonu od Európskej únie. Keďže strana Smer-SD je súčasťou vládnej koalície, rozhodol som sa vystúpiť aj z tejto politickej strany. V NR SR budem ďalej pôsobiť ako nezávislý poslanec,“ vysvetlil svoje rozhodnutie Maďarič.





Premiér bol však viac prekvapený z jeho odchodu z postu ministra kultúry než zo strany. „Vtedy to vyvolalo väčšie vášne. Už vtedy som začal vnímať, že sa od strany mentálne vzďaľuje a ja som bol vo svojom vnútri vyrovnaný, že už nespája budúcnosť s našou stranou. Nevyvolalo to vo mne väčšie emócie, mentálne som sa s ním rozlúčil, už keď rezignoval na post ministra kultúry. Beriem to len ako informáciu na vedomie. Jeho odchod nijako neovplyvní chod strany Smer-SD,“ povedal Pellegrini.

