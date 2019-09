Pellegrini poškodí záujmy Slovenska, mal by dať prednosť Normandii pred Ruskom, tvrdí OĽaNO

BRATISLAVA 2. júna (WebNoviny.sk) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) poškodí pre osobné záujmy dobré meno Slovenska v zahraničí. Uvádza to hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v súvislosti s Pellegriniho cestou do Ruska.

Podľa hnutia mal dať premiér prednosť oslavám 75. výročia vylodenia spojencov v Normandii, na ktoré prídu významní zahraniční predstavitelia. OĽaNO považuje cestu do Ruska za neadekvátnu aj v súvislosti s medializovanými informáciami o tom že Ruská federácia zvažuje prijať zákon o legalizácii okupácie Československa v rokoch 1968 až 1991.

"Ide bezpochyby o ďalšiu zo zbytočných a najmä zámerných provokácií autoritárskeho režimu Vladimíra Putina, na ktorú je potrebné adekvátne a jednoznačne reagovať diplomatickou cestou," uviedlo hnutie OĽaNO. Agentúru SITA o tom informoval jeho hovorca Matúš Bystriansky.

Zámerne stanovený termín

“Namiesto toho, aby Slovenskú republiku adekvátne reprezentoval predseda vlády, ten sa rozhodol radšej ísť pokloniť do Ruska Putinovi. Tomu Putinovi, ktorý vedie vojenské operácie na Ukrajine, ktorý schvaľuje hybridné operácie voči krajinám Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, vrátane Slovenska a ktorý chce aktuálne dať schváliť zákon, že okupácia Československa bola oprávnená. Ak si niekto myslí, že ten termín, ktorý dostal od Putina Pellegrini je náhodný, veľmi sa mýli. Putin stanovil tento termín zámerne, aby si Pellegrini musel vybrať a náš premiér mu s cieľom mať predvolebnú fotku okrem Trumpa aj s Putinom, trápne a neskúsene skočil na lep. Zjavne mu je úplne jedno, že Slovensko bude vyzerať medzi svojimi spojencami veľmi zle, keďže ho bude na oslavách 75. výročia vylodenia v Normandii reprezentovať iba podpredseda vlády Richard Raši. Je to veľmi veľmi zlým signálom,” povedal tieňový minister obrany hnutia OĽaNO Jaroslav Naď.

“Premiér Pellegrini by mal cestu do Ruskej federácie odložiť a vycestovať na oslavy do Veľkej Británie a aj Francúzska. Tak by sa zachoval zodpovedný a prozápadný líder slovenskej vlády, ktorý si uvedomuje geopolitický kompas a naše hodnotové nastavenie. Ak tak Pellegrini neurobí a pôjde sa po Dankovi aj on hlboko pokloniť Putinovi, preukáže, že nie je nič viac ako Fico a ďalší nezodpovedný politik tejto zúfalej koalície,” uzavrel Naď.

Komunisti opäť pripravili zákon

Český portál Forum 24 v sobotu informoval, že ruskí komunistickí poslanci opäť pripravili zákon, podľa ktorého bolo okupácia Československa z augusta 1968 zákonnou akciou. Poslanci ruskej Dumy sa podľa Fora 24 zhodli na návrhu zákona, ktorý prizná vojakom, ktorí sa na okupácii zúčastnili, status veteránov ozbrojených síl. S tým sa viažu sociálne výhody.





Okrem toho zákon hovorí o "oprávnenom vstupe legálne pozvanej armády". Premiér Pellegrini chce o návrhu zákona o oprávnenosti okupácie Československa hovoriť s predstaviteľmi Ruska počas svojej budúcotýždňovej návštevy krajiny. Premiér sa stretáva so svojim ruským náprotivkom Dmitrijom Medvedevom v stredu, neskôr ho prijme aj prezident Vladimír Putin.





"Vojenská invázia a následná 20-ročná okupácia bývalého Československa bola hrubým porušením medzinárodného práva. Od tohto nezákonného aktu sa v minulosti postupne dištancovali sovietski aj ruskí predstavitelia, ktorí sa za túto historickú krivdu voči Čechom a Slovákom aj oficiálne ospravedlnili," píše sa v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa premiéra Patrícia Macíková.





