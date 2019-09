Pellegrini očakáva profesionálne fungovanie vlády, ináč sa bude treba zamýšľať ako ďalej

BRATISLAVA 22. marca (WebNoviny.sk) - Vzťahy v koalícii sú na ľudskej úrovni v poriadku, ale premiérovi Petrovi Pellegrinimu sa zdá, že sa vláda začína odkláňať od priorít. Uviedol to v piatok pred novinármi s tým, že on si takto vládnutie, ktoré prestáva mať znaky vysokej profesionality a odbornosti, predstaviť nevie.

"Očakávam od svojich partnerov, že budú pristupovať k práci profesionálne a nebudeme si plniť nejaké svoje osobné sny a túžby. My sme tu pre ľudí a máme preto tak aj robiť," vyhlásil.

Profesionálny pracovný výkon

Podotkol, že pokiaľ vláda nebude fungovať profesionálne a odborne, tak potom sa treba zamýšľať ako ďalej.

"Urobím všetko pre to, aby som ako predseda vlády so cťou doviedol Slovensko do najbližších parlamentných volieb, aby vláda fungovala tak, ako má fungovať. Budem vyžadovať od rezortných ministrov, aby si plnili svoje úlohy tak, ako si majú. Ak sa to niektorému z koaličných partnerov nebude páčiť, tak sa budeme musieť baviť o tom, ako ďalej," uviedol.

Pre neho je najdôležitejšie poskytovať profesionálny pracovný výkon a ak to tak nebude, tak zostať premiérom len pre zachovanie si funkcie a moci nie je podľa neho to najlepšie pre Slovensko. Nepovedal, či bude chcieť byť volebným lídrom Smeru-SD v parlamentných voľbách.

"To je ďaleko," podotkol. "Ja nie som prikovaný k žiadnej stoličke, ako mladý človek si myslím, že existuje život aj po politike," uzavrel.

Jednanie o zmluve môže trvať mesiace

Premiérovi Petrovi Pellegrinimu sa zdá, že niekto sa účelovo snaží tému o dohode o obrannej spolupráci s USA a o finančnej pomoci pre slovenské letiská vytiahnuť na diskusiu a robiť z toho veľkú politickú hádku. Uviedol to v piatok pred novinármi s tým, že niekto ide obhajovať krajinu pred výraznou stratou suverenity, hoci nám žiadna strata suverenity nehrozí.





"Pretože pokiaľ nie je nič dorokované, tak ani o ničom sa nedá hlasovať ani nie je s čím súhlasiť," uviedol. "Príde mi to ako zástupný problém a krajina má iné problémy ako riešiť polorozjednanú zmluvu so Spojenými štátmi. Jednanie o zmluve môže trvať ešte mesiace," povedal.





Podľa neho školstvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, veda a výskum a prepadnuté eurofondy sú témy, ktoré by mala vláda riešiť. "Mňa to prestáva baviť," vyhlásil a dodal, že "ak je toto niekoho taktika, tak on na ňu nepristúpi".

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !